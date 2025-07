Alphabet onder vuur om schending van Digital Markets Act

Alphabet ligt onder vuur van zes Europese organisaties voor digitale en mensenrechten. Zij dienden bij de Europese Commissie een klacht in over mogelijke schendingen van de Digital Markets Act (DMA).

De organisaties vragen de Commissie te onderzoeken of het techbedrijf zich houdt aan de verplichtingen die gebruikers meer vrijheid en keuze moeten bieden, zoals het eenvoudig verwijderen van apps.

De DMA, die twee jaar geleden van kracht werd, bevat regels voor zeven grote technologiebedrijven, waaronder Google, onderdeel van Alphabet. De wetgeving moet de macht van deze bedrijven inperken en concurrenten meer kansen geven.

Poortwachtersverplichting niet nageleefd

De organisaties ARTICLE 19, European Digital Rights (EDRi), Free Software Foundation Europe (FSFE), Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Homo Digitalis en Vrijschrift.org stellen dat Alphabet niet voldoet aan de verplichting voor zogenoemde poortwachters om gebruikers technisch in staat te stellen vooraf geïnstalleerde software eenvoudig te verwijderen. Volgens hen is Android zo ontworpen dat het voor gebruikers niet duidelijk is hoe de standaardapps van Google uitgeschakeld kunnen worden. Daarbij zou het bedrijf maatregelen nemen die gebruikers ontmoedigen om deze apps daadwerkelijk te deactiveren.

De groep roept de Europese Commissie op om een diepgaand onderzoek te starten. Alphabet weerspreekt de beschuldigingen en stelt dat apps op Android-apparaten eenvoudig te verwijderen zijn. Volgens het bedrijf is deze klacht geen echte zorg vanuit gebruikers. Een woordvoerder van Google benadrukte dat toezichthouders, waaronder de Britse CMA, vergelijkbare klachten al eerder van tafel hebben geveegd.

De Europese Commissie heeft de ontvangst van de klacht bevestigd en onderzoekt deze volgens de gebruikelijke procedures.

Eerdere problemen met AI Act

Grote Amerikaanse techbedrijven liggen vaak in de clinch met Europese autoriteiten. De technologielobbygroep CCIA Europe, waarvan grote namen als Alphabet, Meta en Apple lid zijn, riep de Europese Unie onlangs op om de invoering van de AI Act tijdelijk stil te leggen. Volgens de organisatie schaadt een overhaaste uitvoering van de wet de technologische ambities van Europa.

De AI Act, die in juni vorig jaar officieel van kracht werd, bevat een reeks bepalingen die in fases worden ingevoerd. Een van de belangrijkste onderdelen, namelijk de regelgeving rond General-Purpose AI (GPAI)-modellen, treedt op 2 augustus in werking.