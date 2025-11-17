AWS, Azure en Google Cloud in vizier van EU na reeks storingen

De Europese Commissie wil onderzoeken of Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud onder de Digital Markets Act vallen. Na grootschalige cloudstoring groeit bezorgdheid over dominantie van drie grote spelers in cloudmarkt.

Dat stelt Bloomberg op basis van bronnen. Het onderzoek volgt op meerdere grote storingen in de cloudsector. Afgelopen maand trof een storing bij Amazon-diensten nog honderden bedrijven. Apple, McDonald’s, Epic Games en andere multinationals ondervonden tot vijftien uur problemen. In oktober veroorzaakte een Azure-storing zelfs dat Alaska Airlines passagiers niet konden inchecken en het Schotse parlement niet kon stemmen. Google Cloud lag in juni plat, waardoor Spotify en Discord uitvielen.

Onderzoek naar marktmacht

De Europese Commissie bereidt een onderzoek voor naar de marktmacht van de drie grote cloudproviders. Tot nu toe ontsprongen ze de dans doordat een groot deel van hun omzet via enterprise-contracten loopt, wat het tellen van individuele gebruikers – een belangrijke maatstaf voor de DMA – bemoeilijkt.

Toezichthouders willen beoordelen of de drie cloudspelers verplicht moeten worden tot meer interoperabiliteit met rivaliserende software en betere dataportabiliteit voor klanten. Ook kunnen beperkingen op het bundelen van diensten worden opgelegd.

De Digital Markets Act kwam in 2023 van kracht om grote technologieplatforms in te perken. De regels richten zich tot nu toe vooral op consumentenplatforms. Apple kreeg al een boete van 500 miljoen euro, Meta kreeg er een van 200 miljoen opgelegd.

De commissie, Microsoft, AWS en Google hebben vooralsnog niet gereageerd op de berichtgeving over het onderzoek. Of de cloudspelers daadwerkelijk onder de DMA vallen, moet blijken uit het onderzoek dat de komende tijd wordt uitgevoerd.

