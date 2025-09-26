EU onderzoekt onderhoud- en ondersteuningbeleid SAP

De Europese Commissie heeft een formeel onderzoek geopend naar SAP. Hierbij worden de praktijken rond onderhoud en ondersteuning van on-premises ERP-software onder de loep genomen. Het Duitse softwarebedrijf zou klanten beperken in hun keuzes en concurrentie met externe aanbieders belemmeren.

Volgens de voorlopige beoordeling heeft SAP een dominante positie in de aftermarket voor onderhoud en ondersteuning van on-premises ERP-software binnen de Europese Economische Ruimte. Deze positie zou het bedrijf misbruiken om concurrentie van externe aanbieders te beperken.

SAP ontwikkelt software voor bedrijfsprocessen rond financieel beheer, human resources en projectmanagement. Het bedrijf biedt deze ERP-software zowel on-premises als via de cloud aan, samen met benodigde onderhouds- en ondersteuningsdiensten.

Andere bedrijven leveren ook onderhoud en ondersteuning voor SAP’s on-premises ERP-software, vaak tegen betere commerciële voorwaarden. De praktijken van SAP zouden deze concurrentie belemmeren.

Vier problematische praktijken onder de loep

De Commissie heeft vier specifieke praktijken geïdentificeerd die mogelijk de mededinging verstoren. SAP verplicht klanten om onderhoud en ondersteuning voor al hun on-premises ERP-software bij SAP zelf af te nemen. Daarbij moeten zij voor alle software hetzelfde type ondersteuning onder dezelfde prijscondities kiezen.

Deze vereiste voorkomt volgens de Commissie dat bedrijven verschillende aanbieders combineren met verschillende prijzen en ondersteuningsniveaus. Voor veel organisaties zou dit voordelig zijn, maar SAP’s beleid staat dit “mix-and-match”-model niet toe.

Daarnaast kunnen klanten geen onderhoud en ondersteuning beëindigen voor ongebruikte softwarelicenties. Dit betekent dat zij blijven betalen voor diensten die zij niet gebruiken. SAP verlengt ook systematisch de initiële termijn van ERP-licenties, waarbij beëindiging van ondersteuning niet mogelijk is.

Tot slot rekent SAP herstelkosten en achterstallige onderhoudskosten aan klanten die na een periode van afwezigheid terugkeren. In sommige gevallen komen deze kosten overeen met wat klanten zouden hebben betaald als zij bij SAP waren gebleven.

Reacties op het onderzoek

EU-mededingingscommissaris Teresa Ribera benadrukt het belang van vrije keuze. “Duizenden bedrijven in Europa gebruiken SAP’s software om hun bedrijf te runnen. We vrezen dat SAP de concurrentie in deze cruciale aftermarket heeft beperkt door het rivalen moeilijker te maken te concurreren.”

SAP reageert dat het onderzoek enkele gebieden van hun on-premises onderhouds- en ondersteuningsbeleid betreft. “Deze beleidslijnen zijn gebaseerd op langbestaande standaarden die gebruikelijk zijn in de mondiale softwaresector”, aldus het bedrijf. SAP gelooft dat hun beleid en acties volledig in lijn zijn met mededingingsregels, maar neemt de kwesties serieus.

Mogelijke oplossingen

De Commissie heeft een voorlopige beoordeling aangenomen die de hoofdfeiten samenvat en mededingingsbezwaren identificeert. SAP kan nu toezeggingen indienen om deze bezwaren weg te nemen.

Als het bedrijf voldoende toezeggingen doet, kan de Commissie de antitrustprocedure afsluiten zonder tot een definitieve conclusie te komen over schending van EU-mededingingsregels. Zulke toezeggingen worden juridisch bindend voor het bedrijf.

Er is geen wettelijke deadline voor het afronden van een antitrustonderzoek. De duur hangt af van factoren, waaronder de complexiteit van de zaak en de mate waarin het betreffende bedrijf meewerkt met de Commissie.

