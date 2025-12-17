Wodan AI haalt €2 miljoen op voor vrijlaten van AI op versleutelde data

De Spaans-Belgische start-up Wodan AI heeft twee miljoen euro op weten te halen in een recente financieringsronde. Met dit geld kan het bedrijf verdere ontwikkelingen realiseren van technologie waarmee AI-modellen op volledig versleutelde data kunnen draaien. Vanuit deze privacy- en veiligheidsgaranties speelt het bedrijf in op zorgen rondom AI-gebruik die binnen Europa spelen.

Wodan AI heeft de pre-seed-financieringsronde van twee miljoen euro afgesloten onder leiding van de Spaanse fondsen JME Ventures, Swanlaab en Adara Ventures, met aanvullende deelname van ScaleFund in België.

Geen inzage in data

De technologie van Wodan AI is gebaseerd op homomorfe encryptie. Dit maakt het mogelijk om berekeningen uit te voeren op versleutelde data zonder deze eerst te ontsleutelen. Grote organisaties kunnen zo machine learning-, computervisie- of LLM-modellen draaien zonder dat gegevens op enig moment worden gedecodeerd.

“Dankzij recente ontwikkelingen op het gebied van homomorfe encryptie kunnen grote organisaties voor het eerst kunstmatige intelligentie toepassen op gevoelige gegevens zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid”, aldus Bob Dubois, CEO en medeoprichter. Met deze technologie wil Dubois ingang vinden in financiële instellingen, defensie en het overheidsorganen, wegens de strenge privacy-normen waar deze organisaties aan moeten voldoen.

Het opgehaalde kapitaal wordt gebruikt om het R&D-team uit te breiden en de technische roadmap te versnellen. Wodan AI wil het platform uitbreiden naar geavanceerde versleutelde Computer Vision- en LLM-modellen. Het doel is het eerste Europese bedrijf te worden dat deze technologieën op echte schaal kan toepassen.

Spanje krijgt sterkste positie

Wodan AI kondigt verder aan zijn Europese strategie te herdenken. Het hoofdkantoor zal daarmee naar Madrid verhuizen, waar het volledige R&D-team ook opnieuw op poten zal worden gezet. De Belgische oorsprong van het land verschuift daarmee naar de achtergrond. Die is vanaf de start wel prominent aanwezig geweest, met een Belgische CEO aan het stuur een hoofdkantoor gevestigd in Temse.

