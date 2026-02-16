Nationale financier leent Nexperia 60 miljoen

Invest International verstrekt een lening van 60 miljoen dollar aan Nexperia voor het uitbreiden van de wereldwijde productiecapaciteit in 2026. De financiering moet investeringen in internationale productiefaciliteiten mogelijk maken, gericht op het opschalen van de productie en het moderniseren van productielijnen.

Nexperia, met hoofdkantoor in Nijmegen, produceert essentiële halfgeleidercomponenten die in vrijwel alle moderne elektronische systemen worden toegepast. De chips vinden hun weg naar industriële machines, autosystemen, mobiele apparaten en energie-gerelateerde technologieën. Het bedrijf bevindt zich momenteel in een complex geopolitiek conflict tussen Nederland en China dat de toeleveringsketen onder druk zet.

Nederland speelt een centrale rol in de mondiale waardeketen van halfgeleiders. De nationale financieringsinstelling ziet dat hightechproductie een belangrijke bijdrage levert aan economische kracht, geschoolde werkgelegenheid en technologische innovatie. Door de uitbreiding van Nexperia te financieren, wil Invest International een in Nederland gevestigde onderneming steunen die actief is in een strategisch belangrijke industrie.

Het uitbreidingsprogramma richt zich op het opschalen van productie en het integreren van nieuwe technologieën die het energieverbruik verlagen. Ook moet het gebruik van grondstoffen efficiënter worden.

Modernisering internationale vestigingen

Naast productie-uitbreiding moderniseert Nexperia productietechnologieën in verschillende internationale vestigingen. Het gaat om geavanceerde processen die de milieu-impact verminderen en operationele prestaties verbeteren. Daarmee moet het bedrijf beter in staat zijn aan de groeiende wereldwijde vraag te voldoen.

Invest International wil met de lening ervoor zorgen dat belangrijke technologische capaciteiten verankerd blijven in de Nederlandse economie, op een moment dat de sector met grote uitdagingen kampt.