AMD, Cisco en HUMAIN bouwen 1 GW AI-infrastructuur

AMD, Cisco en HUMAIN kondigen een joint venture aan voor de bouw van AI-infrastructuur in Saoedi-Arabië. De samenwerking moet het land positioneren als vooraanstaand leverancier van AI-oplossingen. Tegen 2030 staat een capaciteit van 1 gigawatt (GW) gepland.

De joint venture moet de benodigde computecapaciteit leveren voor AI op schaal, alsmede de fundamenten van de digitale economie versterken. Doelen als het lokaliseren van innovatie, talent en technologie krijgen hiermee ondersteuning.

De drie partijen willen volgend jaar van start gaan. HUMAIN levert moderne datacenters, terwijl AMD en Cisco optreden als technologiepartners. De eerste fase omvat een uitrol van 100 megawatt (MW) AI-infrastructuur, met HUMAIN-capaciteit, AMD Instinct MI450 Series GPU’s en Cisco’s kritische infrastructuur.

Eerder dit jaar kondigden de partijen al een samenwerking aan. Toen was het doel om kostenefficiënte en schaalbare AI-infrastructuur te realiseren.

Expertise van drie partijen gebundeld

“Het leveren van hoogwaardige mondiale AI-infrastructuur op schaal vereist sterke samenwerkingen”, zegt AMD-CEO Lisa Su. “Samen met HUMAIN en Cisco combineren we toonaangevende compute- en netwerktechnologieën om de capaciteit en mondiale concurrentiepositie van het AI-ecosysteem van het koninkrijk uit te breiden.”

AMD richt een Center of Excellence op in Saoedi-Arabië. Dit moet lokale integratie en innovatie versnellen. Cisco-CEO Chuck Robbins benadrukt dat de samenwerking een belangrijk moment markeert in de ontwikkeling van Saoedi-Arabië’s AI-infrastructuur. “Door veilige, schaalbare, kritieke infrastructuur te leveren, helpen we het Koninkrijk zijn visie voor een digitaal geavanceerde, AI-aangedreven economie te realiseren.”

Saoedi-Arabië wil met deze infrastructuur innovators binnen en buiten het land ondersteunen. De verwachting is dat de samenwerking bijdraagt aan een dynamische, AI-gedreven economie in de regio.