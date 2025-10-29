Huawei zet in op AI en groene transitie in Europa

Huawei streeft naar een slimme en groenere toekomst voor Europa. Op het 10e Huawei Connect Europe event in Madrid presenteerde het bedrijf zijn visie op AI en duurzaamheid. Het Chinese techbedrijf belooft te blijven investeren in Europa met R&D-centers en innovatielabs.

David Wang, Executive Director bij Huawei, schetste tijdens het evenement hoe snel de intelligente wereld naderbij komt. AI, 5G en groene energie gaan volgens hem alle sectoren transformeren. “AI, 5G en groene energie zullen het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële sector, de productie en elke andere sector veranderen”, aldus Wang. Hij voorziet dat AI alleen al 22,3 biljoen dollar (19,1 biljoen euro) aan de wereldeconomie zal bijdragen binnen vijf jaar.

Het Chinese techbedrijf benadrukt dat het komende decennium cruciaal is voor de digitale en groene transitie van Europa. Huawei wil met zijn netwerk van R&D-centers, innovatielabs en productielocaties Europese bedrijven helpen bij die omschakeling.

SME’s krijgen speciale aandacht

Leo Chen, Senior Vice President bij Huawei, kondigde de HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions aan. Deze oplossingen richten zich op vier scenario’s: intelligent kantoor, intelligent business, intelligente educatie en intelligente gezondheidszorg. Het pakket moet mkb’ers helpen om gemakkelijker nieuwe technologie te adopteren.

Huawei introduceerde ook SHAPE 2.0, een verbeterde versie van het partnerprogramma van vorig jaar. Het bedrijf wil hiermee de samenwerking met lokale Europese partners versterken. Distributeurs krijgen ondersteuning om scenariogebaseerde oplossingen bij hun klanten uit te rollen.

Focus op talentontwikkeling

Naast technologie investeert Huawei in talentontwikkeling. Het bedrijf werkt samen met universiteiten en partners om expertise op te bouwen in lokale gemeenschappen. Dit moet de lange-termijnbetrokkenheid van Huawei in Europa ondersteunen.

De boodschap “in Europe, for Europe” illustreert de strategie van het Chinese bedrijf. Huawei wil met zijn aanpak groeimogelijkheden creëren voor Europese organisaties, ongeacht de sector waarin ze actief zijn.

