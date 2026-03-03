Proofpoint-agents helpen mkb’ers om compliant te blijven

Proofpoint heeft de beschikbaarheid van de Nuclei Discovery & Archive Suite aangekondigd. Het is een cloud-native platform voor communicatiebeheer en archivering voor kleine en middelgrote bedrijven. De suite belooft een snelle implementatie en baseert zich op per-user licenties. De suite biedt ondersteuning voor meer dan 80 digitale communicatiekanalen zonder dat er speciale compliance-teams nodig zijn.

Mkb’ers bevinden zich vaak in een lastige situatie waarin de compliance-vereisten hoog zijn, maar de tijd en expertise beperkt is. De vandaag aangekondigde Nuclei Discovery & Archive Suite van Proofpoint is een poging om daar verandering in te brengen. Het cloud-native platform is speciaal ontwikkeld voor organisaties die niet over het personeel of budget van grote ondernemingen beschikken, maar wel aan dezelfde regelgeving en e-discovery-verplichtingen moeten voldoen. Het nieuwe aanbod is grotendeels mogelijk gemaakt door de overname van Nuclei door Proofpoint halverwege vorig jaar. Nuclei is in 2018 opgericht in India.

De Nuclei Suite ondersteunt het vastleggen van gegevens uit meer dan 80 digitale communicatiekanalen. Microsoft 365-klanten kunnen een groot deel van hun archiveringsbehoeften dekken via één enkele verbinding die Exchange-e-mail, Teams, OneDrive, SharePoint, Viva Engage en Copilot omvat. Elk abonnement omvat 10 GB aan gezamenlijke archiefopslag per gebruiker en verbinding.

AI-first, zonder de complexiteit van compliance

Traditionele platformen voor compliance vereisen doorgaans het opstellen van een zogeheten lexicon en voortdurend onderhoud van regels, met andere woorden: het soort extra werk dat compacte IT-teams zich niet kunnen veroorloven. De Nuclei Suite omzeilt dat met optionele ‘AI-first supervision’ op basis van agentgebaseerde analyse, waarbij gedrag, compliance en insiderrisico’s in digitale kanalen worden geïdentificeerd zonder dat er een lexicon hoeft te worden opgezet.

“Organisaties zijn gefrustreerd door verouderde archiveringstools die complex, duur en traag zijn in het leveren van waarde”, aldus Harry Labana, senior vicepresident en algemeen directeur van de businessunit Digital Communications Governance van Proofpoint. De suite kan worden geïntegreerd met Proofpoint Insider Threat Management, waardoor communicatie-risico’s beter zichtbaar worden.

Veel functies maken de oplossing flexibeler, waaronder wat Proofpoint een intuïtieve zoekfunctie noemt, litigation hold, gegevensexport zonder extra kosten en ingebouwde afstemming en rapportage. Alles wordt beheerd vanuit één administratieve interface.

Uitbreiding van Proofpoint

Proofpoint heeft onlangs meerdere overnames gedaan, waaronder Nuclei. Het voltooide later in 2025 de overname van Hornetsecurity, een bedrijf gericht op Microsoft 365-security en -compliance voor het mkb en MSP’s, voor 1,8 miljard dollar. In februari nam Proofpoint het AI-securitybedrijf Acuvity over om AI-native governance en visibility aan zijn platform toe te voegen.