Proofpoint neemt AI-securitybedrijf Acuvity over

Proofpoint heeft de overname aangekondigd van Acuvity, dat tooling biedt voor AI-security en governance. De acquisitie moet het platform van Proofpoint versterken met AI-native visibility, governance en runtime-bescherming voor AI- en agent-gedreven workflows.

Met de overname breidt Proofpoint zijn human- en agent-centric securityplatform uit. Het moet organisaties in staat stellen om complete visibility, governance en controle te krijgen over wat het bedrijf de agentic workspace noemt. Dat is de omgeving waar mensen en AI-agents samenwerken aan bedrijfskritische workflows. De AI-native securitymogelijkheden van Acuvity moeten bedrijven helpen om generatieve AI vol vertrouwen te adopteren zonder in te leveren op security, compliance of vertrouwelijkheid.

“AI-agents worden actieve deelnemers in de enterprise. Ze krijgen toegang tot data, voeren taken uit en nemen beslissingen naast mensen”, zegt Ryan Kalember, Chief Strategy Officer bij Proofpoint. “Het beveiligen van dit nieuwe werkmodel vereist dat je real-time menselijke intentie, agent-gedrag en risico’s begrijpt.” Samen moeten Proofpoint en Acuvity organisaties in staat stellen om AI-tools en -agents met de juiste governance, zichtbaarheid en controle te implementeren.

Het is wat dat betreft geen verrassing dat Proofpoint voor deze stap kiest. Eind vorig jaar kondigde het bedrijf al meerdere oplossingen aan om de agentic workspace te beschermen, waaronder bescherming tegen AI-exploits en nieuwe datagovernance-functionaliteit.

Platform voor mensen, data en AI

Acuvity brengt controlepunten en detectiemodellen mee die specifiek gebouwd zijn voor het AI-tijdperk. Het platform biedt complete visibility en handhaving over het volledige spectrum van AI-gebruik in de organisatie. Van endpoints en webbrowsers tot opkomende AI-infrastructuur zoals Model Context Protocol (MCP) servers en lokaal geïnstalleerde AI-tools als OpenClaw en Ollama. Gecombineerd met AI-gedreven detectiemodellen die context en intentie begrijpen, kunnen organisaties bepalen hoe gebruikers en systemen met externe AI-diensten omgaan. Maar ook hoe custom AI-modellen en applicaties binnen de onderneming beschermd worden.

Met de securitymogelijkheden van Acuvity wordt Proofpoint volgens eigen zeggen het eerste unified platform dat iedere dimensie van de agentic workspace volledig beveiligt. De overname moet het platform aantrekkelijker maken voor CISO’s en CIO’s door een geïntegreerde portfolio te leveren. Daaronder valt Collaboration Security om mensen te beschermen tegen human-centric dreigingen. Daarnaast zijn er de onderdelen Data Security and Governance om gevoelige informatie te verdedigen waar die ook zit en AI Security om enterprise AI-gebruik te governen en AI-modellen en -applicaties te beschermen.