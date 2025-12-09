Proofpoint rondt overname Hornetsecurity af voor 1,8 miljard

Proofpoint heeft de overname van Hornetsecurity Group afgerond. De cybersecurity-specialist betaalt 1,8 miljard dollar (1,54 miljard euro) voor het Duitse bedrijf dat gespecialiseerd is in Microsoft 365-beveiliging, databescherming en compliance voor mkb’ers en Managed Service Providers. Met de transactie vergroot Proofpoint zijn bereik naar meer dan 125.000 klanten via 12.000 MSP’s en channelpartners.

De voltooiing van de transactie markeert een belangrijke mijlpaal in Proofpoints strategie. Het Amerikaanse bedrijf wil met de overname zijn securityplatform toegankelijk maken voor organisaties van elke omvang. Hornetsecurity brengt een sterke marktpositie in Europa mee en een uitgebreid partnernetwerk dat vooral actief is in het mkb-segment.

“We zijn verheugd om Hornetsecurity officieel bij Proofpoint te verwelkomen”, zegt CEO Sumit Dhawan. Volgens hem breidt de combinatie het bereik naar mkb’ers en MSP’s aanzienlijk uit. “Terwijl dreigingen sneller en gerichter worden, zal onze gezamenlijke expertise de lat hoger leggen voor innovatie en veerkracht.”

365 Total Protection als vlaggenschip

Het vlaggenschipproduct van Hornetsecurity, 365 Total Protection, is een uitgebreid cloudplatform voor Microsoft 365-omgevingen. De oplossing omvat e-mailbeveiliging, backup, compliance, awareness-training en toegangscontrole. MSP’s krijgen via een multi-tenant controlepaneel de mogelijkheid om security voor hun klanten te beheren en op te schalen, zonder de complexiteit van meerdere losse oplossingen.

Proofpoint kondigde de overname eerder dit jaar aan, waarbij insiders de deal op circa 1 miljard dollar schatten. Nu blijkt de werkelijke koopsom 1,8 miljard dollar te bedragen. Hornetsecurity genereert een jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van bijna 200 miljoen dollar en groeit met 20 procent per jaar.

Na de overname gaat Hornetsecurity verder als aparte divisie binnen Proofpoint, gericht op MSP’s en mkb’ers wereldwijd. Oprichter en CEO Daniel Hofmann leidt de nieuwe business unit als executive vice president en general manager. Zijn directieteam blijft intact en verantwoordelijk voor productinnovatie, go-to-market-strategie en partnersucces via het MSP-platform.

Klanten en partners mogen continuïteit in dienstverlening en support verwachten, met als extra voordeel toegang tot de wereldwijde resources, onderzoekscapaciteit en threat intelligence van Proofpoint. Het Amerikaanse bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 2 miljard dollar.

De samenwerking tussen beide bedrijven moet leiden tot verbeterde detectiemogelijkheden tegen moderne cyberdreigingen. Proofpoint ontwikkelt momenteel oplossingen voor de ‘agentic workspace’, waarin mensen en AI-agents samenwerken.