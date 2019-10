Elastic breidt portfolio uit met endpoint security

Elastic heeft zijn portfolio uitgebreid met een nieuwe oplossing voor endpoint security. Echt verrassend is die stap niet, aangezien het bedrijf in juni endpoint security-bedrijf Endgame overnam voor 234 miljoen dollar.

Het nieuwe Elastic Endpoint moet security bieden voor bijvoorbeeld laptops en servers. De oplossing is gebouwd bovenop de andere technologie van Elastic. Dat meldt TechCrunch. Elastic is het bedrijf achter zoekmachine Elasticsearch en maakt dan ook vooral een zoek-tool. Tegenwoordig is dat echter wel in de breedste zin van het woord.

Elastic heeft de afgelopen jaren namelijk gewerkt aan het uitbreiden van wat de zoek-tool allemaal omvat. Daarmee gaat het voorbij gewone zoekopdrachten op het internet en binnen enterprises. De zoek-tool omvat nu ook gebieden als prestatiemanagement van applicaties, logs en security.

Integratie met Endgame

Die technologie zit dus in het hart van Elastic Endpoint, dat verder gebouwd is op technologie van Endgame. Endgame ontwikkelde een endpoint security-platform dat incident responders en beveiligingsteams proactief laat zoeken naar dreigingen, om schade en verlies te voorkomen.

Endgame stelt dat hun platform de kosten en tijd die geassocieerd zijn met het reageren op incidenten flink omlaag kan brengen. Bovendien is het platform ontworpen om volledige bescherming te bieden tegen ransomware, phishing en gerichte aanvallen.

De overname van Endgame is nu afgerond, zo laat Elastic weten. De 150 werknemers van Endgame – met name engineers en data scientists – zijn nu onderdeel van Elastic. Endgame blijft echter vanuit zijn hoofdkantoor in Arlington, Virginia werken.

Opvallend prijsmodel

Het nieuwe Elastic Endpoint krijgt een opvallend prijsmodel, vertelt CEO en medeoprichter Shay Banon. De oplossing krijgt geen prijzen op basis van de hoeveelheid machines die het beschermt, maar op basis van hoeveel data er is opgeslagen.

“Wij geloven dat als je segmenten als SIEM en endpoint wil samenvoegen, je niet alleen dezelfde technologische stack moet hebben, maar ook dezelfde pakketten en prijzen moet aanbieden”, aldus Banon.

Het is voor het eerst dat een dergelijk product op deze manier van prijen voorzien wordt. Banon zegt echter te denken dat dit erg belangrijk is voor security-gebruikers, CISO’s en CIO’s.