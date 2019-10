Trend Micro breidt cloud-diensten uit met acquisitie Cloud Conformity

Nu de multicloud populairder wordt, ontstaan er ook meer beveiligingsrisico’s. Het is namelijk lastig om in zo’n omgeving security- en risicoprofielen vast te stellen en configuraties en toestemmingen na te lopen. Trend Micro gaat zijn diensten via zijn acquisitie van Cloud Conformity uitbreiden om deze risico’s het hoofd te bieden.

Cloud Conformity, dat in 2016 in Australië werd opgericht, biedt diensten om configuratieproblemen in de cloud te identificeren en op te lossen. Daarnaast zorgt het bedrijf ervoor dat cloud-diensten voldoen aan wetgevingen als de GDPR.

De diensten blijken hard nodig. Onderzoek van Gartner stelt dat 99 procent van de cloud security-problemen tot 2023 “de schuld zijn van de klant”. Door diensten als die van Cloud Conformity te implementeren worden tot en met 2024 cloud-gerelateerde security-incidenten als gevolg van verkeerde configuraties verkleind met 80 procent, aldus Gartner.

Overname door Trend Micro

Er is dus een markt voor diensten als die van Cloud Conformity, ook wel cloud security posture management genoemd. Trend Micro ziet dat ook en neemt Cloud Conformity nu voor een onbekend bedrag over, om zo zijn eigen diensten hiermee uit te breiden.

“We hebben al sinds het begin van de cloud ruim tien jaar geleden een focus op het bouwen van geïntegreerde security voor de cloud”, stelt CEO Eva Chen van het beveiligingsbedrijf. “Het aanbod van Cloud Conformity complementeert ons portfolio perfect en biedt directe waarde voor onze klanten.”

Na de acquisitie gaan de werknemers van Cloud Conformity voor Trend Micro werken, wat volgens het bedrijf “waardevolle ervaring en expertise” met zich meebrengt. Ook de technologie komt bij Trend Micro terecht, waarmee het organisaties wil gaan helpen om niet alleen veilig, maar ook effectiever in de cloud te ontwikkelen.

CEO Michael Watts van Cloud Conformity zegt enthousiast te zijn over de overname, en “de kansen die horen bij het onderdeel zijn van een leidende cloud security-aanbieder”.