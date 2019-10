NetApp en Microsoft Azure gaan nauwer samenwerken

NetApp en Microsoft Azure hebben hun samenwerking opnieuw verder uitgebreid. De twee bedrijven richten zich daarbij onder andere op cloud security.

Azure NetApp Files werd in mei dit jaar gelanceerd. Hiermee worden de databeheer- en storageoplossingen van NetApp gecombineerd met de voordelen van Azure.

Hierdoor zijn data en workloads eenvoudig te beheren en opslaan, in combinatie met de functies van Azure. Alle technologie en karakteristieken van het besturingssysteem ONTAP voor opslag worden naar Azure verplaatst, waarmee een bare metal-ervaring geleverd wordt met gelijkwaardige prestaties.

Deze dienst komt binnenkort ook naar Azure Government, wat betekent dat er hogere eisen aan worden gesteld. Dat meldt StorageReview. Azure Government is een dienst gericht op gevoelige data die veel overheden gebruiken. Om Azure NetApp Files beschikbaar te maken, heeft de dienst de FedRAMP-certificatie gekregen.

Compliance met nieuwe dienst

NetApp en Azure kijken dus naar de interne beveiliging van de cloud. Dreigingen komen namelijk niet alleen van buitenaf, maar kunnen ook van binnenuit komen. Iemand kan per ongeluk onterecht toegang krijgen tot data, met alle gevolgen van dien.

NetApp heeft daarvoor een geheel nieuwe dienst gelanceerd: NetApp Cloud Compliance. Deze dienst zorgt ervoor dat de juiste data op de juiste plek terecht komt. Gevoelige data wordt aan de hand van kunstmatige intelligentie geïdentificeerd en geclassificeerd. Vervolgens zorgt de dienst dat de data alleen in de daarvoor bedoelde clouds wordt opgeslagen en gebruikt.

De dienst integreert verder met Cloud Volumes ONTAP, dat data management en data-bescherming voor AWS, Azure en Google Cloud block- en object-opslag biedt. Het geheel zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan regels uit onder meer de GDPR.

NetApp Cloud Insights

Ook NetApp Cloud Insights moet helpen bij het beperken van interne risico’s. Dit is een monitoring- en optimalisatiedienst voor meerdere clouds van meerdere aanbieders. Deze dienst heeft nu ook functies voor security en compliance gekregen.

NetApp Cloud Insights gebruikt nu analytics en machine learning om vast te stellen wie toegang heeft tot bestanden en data. Daarbij kijkt het zowel naar interne als externe problemen die verdacht lijken of regels of beleid schenden in de hybrid cloud.