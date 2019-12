Cisco dient patent in voor blockchainbeveiliging in 5G-netwerken

Een nieuw patent van Cisco beschrijft hoe blockchain gebruikt kan worden om 5G-netwerken te beveiligen. Het bedrijf diende vorig jaar een patentaanvraag in voor het platform in kwestie. Het blockchainplatform zou direct geïntegreerd kunnen worden in draadloze netwerken.

De bedoeling is dat het blockchainplatform sessies tussen gebruikers van devices en virtuele netwerken gaat beheren. Op die manier moeten network slices ondersteund worden. Dit is een bepaalde architectuur die meerdere onafhankelijke gevirtualiseerde netwerken kan laten draaien in dezelfde fysieke infrastructuur.

“Deze servicegerichte architectuur ondersteunt network slices, die gebruik maken van een geïsoleerde set van programmeerbare middelen die individuele netwerkfuncties en/of applicatiediensten kunnen implementeren, door middel van softwareprogramma’s, binnen een bepaalde network slice, zonder zich te bemoeien met andere functies en diensten op andere network slices”, stelt Cisco in de aanvraag.

Blockchain populair als methode

Cisco is éen van de IT-leveranciers die de integratie van blockchain-technologieën en Internet of Things (IoT) onderzoekt. Bedrijven zoals Bosch, BNY Mellon, Chronicled en Filament, hebben Hyperledger, Ethereum en Quorum gebruikt om hun producten en diensten te ontwikkelen of te upgraden.

Coindesk meldt dat naast Cisco ook bedrijven als Bosch, BNY Mellon, Chronicled en Filament onderzoek doen naar de inzet van blockchain bij het beveiligen van het Internet of Things. Cisco zelf ging in september een samenwerking aan met SingularityNet, een kunstmatige intelligentie (AI)-bedrijf. De samenwerking had als doel om AI-systemen te decentraliseren. Dit om te voorkomen dat alle capaciteit van AI-systemen om met blockchain te “leren” op één punt gelokaliseerd wordt. Ook heeft dit bedrijf eerder al onderzoek gedaan om met blockchain een manier te vinden groepschats veiliger te maken in netwerken.