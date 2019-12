McAfee denkt aan ‘combinatie’ met NortonLifeLock

McAfee denkt na over een fusie of samenwerking met NortonLifeLock, zijn directe concurrent op de consumentenmarkt voor antivirussoftware. Dat schrijft de Wall Street Journal.

NortonLifeLock ontstond in november, nadat Broadcom de enterprise-tak van Symantec had overgenomen, inclusief merknaam. De overgebleven consumentenafdeling moest daarna onder een nieuwe naam door het leven.

De nieuwe naam is een samenvoeging van de twee belangrijkste consumentenproducten van het bedrijf, Norton AntiVirus en LifeLock, dat beschermt tegen identiteitsdiefstal. De producten worden volgens het bedrijf door bijna 50 miljoen consumenten wereldwijd gebruikt.

Fusie van consumentenonderdelen

McAfee zou onder andere nadenken over een “combinatie” van zijn eigen consumententak met NortonLifeLock. Wat dat precies betekent, blijft nog onduidelijk.

Het zou nog minstens tot het eerste kwartaal van volgend jaar moeten duren voordat er uitsluitsel is over het voorstel, schrijft de Wall Street Journal, omdat zes topmannen van McAfee na 19 december zouden vertrekken.

Naast McAfee hebben ook durfinvesteerders Permira en Advent International interesse in NortonLifeLock, dat op een waarde van 16 miljard dollar wordt geschat. Het bedrijf is in ieder geval de komende twaalf maanden “in transitie”, zei CFO Vincent Pilette vorige maand in gesprek met Silicon Angle.

McAfee bereidde zich in de zomer van dit jaar volgens geruchten voor op een beursgang. Volgens de Wall Street Journal zijn die plannen echter in de ijskast gezet vanwege de tegenvallende resultaten van recente beursgangen van andere technologiebedrijven.

Overname door Broadcom

De enterprise-afdeling van Symantec is sinds augustus dit jaar in handen van Broadcom. Het bedrijf kocht de afdeling voor 10,7 miljard dollar aan, inclusief merknaam.

Dit bedrijfsonderdeel leverde in 2018 2,3 miljard dollar omzet op, de helft van wat Symantec in totaal aan omzet zag. Deze afdeling levert software die bedrijven helpt om zich te beschermen tegen cyberaanvallen.