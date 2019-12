Voormalig Palo Alto-medewerker voor rechter om handel met voorkennis

Een voormalige network administrator van cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks en vier van zijn vrienden moeten voor de Amerikaanse rechter komen om handel met voorkennis.

De man zou zijn toegang tot belangrijke systemen hebben misbruikt. Dat meldt de New York Times. Hij speelde die informatie weer door aan zijn vrienden.

De man en zijn vrienden gebruikten de informatie om in effecten te handelen net voordat kwartaalcijfers werden gepubliceerd, aldus de Amerikaanse overheid. Ze verdienden meer dan 7 miljoen dollar.

De groep zou sinds 2015 actief zijn. De verdachten stopten pas in 2018 met de handel.

‘Baby’ Palo Alto

De verdachten noemden Palo Alto Networks ‘baby’ in hun communicatie. Ze probeerden detectie te omzeilen door soms contant geld te gebruiken.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC ontdekte met gebruik van een analysetool dat er “vreemde transacties” plaatsvonden rond Palo Alto. Daar zijn ze heel trots op, zeggen ze in een statement tegen de krant.

De man werd in mei gearresteerd op het vliegveld. Hij was met zijn familie onderweg naar India. Hij had geen retourticket geboekt.

De advocaat van één van de vrienden van de man wijst er in de New York Times op dat zijn cliënt niet gearresteerd is. Daarom, zegt hij, “is het wel duidelijk wie wist dat dit privéinformatie was, en wie niet.”

Palo Alto Networks is gespecialiseerd in cloud security. Het bedrijf is 2,27 miljard dollar waard.