‘iCloud-backups zijn niet verleuteld door druk vanuit FBI’

Apple heeft er twee jaar geleden voor gekozen om backups van de devices van gebruikers niet volledig te versleutelen. Dit zou het gevolg zijn van druk vanuit de FBI, die volgens bronnen klaagde dat versleutelde backups hun onderzoeken niet ten goede zouden komen.

Normaal gesproken neemt Apple regelmatig een vrij rechtlijnig standpunt in wat betreft de bescherming van de privacy van hun klanten. Dit bericht is tegen die achtergrond opmerkelijk, aangezien de techreus dus blijkbaar wel justitiële instanties tegemoet komt in dat soort vraagstukken. Het imago van privacybeschermer dat het bedrijf voor zichzelf probeert te creëren zou dus wel eens licht ongeloofwaardig kunnen worden.

Conflict met autoriteiten

Het contrast tussen de wens van technologiebedrijven om privacy te waarborgen en de zorgen van justitie over de beschikbaarheid van informatie voor onderzoeken vorige week eerder al in het nieuws was. VentureBeat meldde toen dat de procureur-generaal van de VS, William Barr, namelijk de zeldzame maatregel nam om Apple te verzoeken twee iPhones te ontsleutelen die door een Saoedische ambtenaar van de Amerikaanse Luchtmacht werden gebruikt. Die officier doodde drie Amerikanen bij Pensacola, een marinebasis in Florida.

President Trump beschuldigde Apple toen al van een weigering om smartphones te unlocken die gebruikt werden door “moordenaars, drugsdealers en andere gewelddadige criminele elementen.” Uiteindelijk leverde Apple de smartphones wel uit in die zaak.

Wat betreft de recente berichten zou er oorspronkelijk een plan zijn geweest om end-to-end encryptie in te stellen voor backups, maar dat plan is uiteindelijk niet tot uitvoering gekomen omdat het bedrijf de Amerikaanse instanties niet verder tegen zich in het harnas zou willen jagen. Meer details over de beslissing ten nadele van de versleuteling zijn verder niet bekend.