Oprichter DDoS-beveiligingsbedrijf biecht DDoS-aanvallen op

De oprichter van een bedrijf gespecialiseerd in het tegengaan van negatieve gevolgen door een DDoS-aanval, heeft in de Amerikaanse rechtbank toegegeven zelf gebruik te hebben gemaakt van diensten die DDoS-aanvallen uitvoert.

Drie jaar geleden wist KrebsOnSecurity de klantenlijst van de populaire DDoS-dienst vDOS te bemachtigen nadat de site was gehackt. Onder de klanten was ook de (toen nog) negentienjarige Tucker Preston, oprichter van BackConnect. Het bedrijf is gespecialiseerd in het tegengaan van DDoS-aanvallen en de negatieve gevolgen die met dergelijke aanvallen gepaard gaan.

Onder de bedrijven die vDOS namens Preston moest platleggen, was ook de Free Software Foundation (FSF), die volgens de aantijgingen een tijdje had getwijfeld om met BackConnect in zee te gaan. Nadat er toch geen contract werd ondertekend, zou Preston het bedrijf onder vuur hebben genomen als wijze van wraak.

Niet alleen FSF werd een doelwit, ook zou de jonge ondernemer een lokaal bedrijf uit New Jersey tot doelwit hebben gemaakt, waar het bewijs voor werd aangeleverd. Voor die aanval pleit Tucker nu schuldig.

Zware straf voor internetcriminaliteit

Waar Tucker ondertussen geen eigenaar meer is van BackConnect, zal de Amerikaan wel een aanzienlijke boete of zelfs celstraf kunnen verwachten. Zijn schuld is nu bewezen en de maximumstraffen die voor een dergelijke feit staan, zijn niet mals. De boete kan oplopen tot een kwart miljoen dollar, de celstraf is maximaal tien jaar. De uitspraak in de rechtszaak volgt op 7 mei.