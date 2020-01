Hackersgroep Maze plaatst gestolen data online na dreigementen

Hackersgroepering Maze dreigt slachtoffers van zijn ransomware-praktijken met het publiceren van de versleutelde data, indien het losgeld niet betaald wordt. Nu de gegeven deadline is verstreken, publiceert de groep een deel van de gehackte data online als dreigement: tóch betalen of de rest volgt ook.

Onder andere het Italiaanse Fratelli Baretta (een bedrijf dat zich specialiseert in de handel in Italiaanse etenswaar) werd getroffen en moest toekijken hoe 3 GB data online kwam te staan. Ook een winkelketen uit Michigan, een accountacybureau in Albany en het Lakeland Community College in Ohio werden slachtoffer van het online publiceren van de buitgemaakte data. Eén uitzondering: de Amerikaanse stad Pensacola werd weliswaar slachtoffer van een ransomeware-aanval, de buitgemaakte data zal niet worden gepubliceerd volgens Maze.

“We geven de stad Pensacola dit als gift en zullen de data niet plaatsen. Wel zullen we een lijst met buitgemaakte gegevens en hosts als bewijs plaatsen, zodat het zeker is dat wij de stad hebben gehackt”, aldus de groepering.

Klanten weten van niets

Recentelijk werd ook de buitgemaakte data van een reeks Canadese bedrijven online geplaatst, waar de klantengegevens tussen zaten. Namen, adressen, burgerservicenummers en andere persoonlijke data lag plots op straat, zonder dat de getroffen bedrijven hun klanten hadden geïnformeerd over een ransomeware-aanval en de publicatie van data.