HPE koopt zero-trust authenticatie startup Scytale

Hewlett Packard Enterprise heeft vandaag laten weten dat het Scytale heeft overgenomen, een startup die zero-trust beveiligingssoftware ontwikkelt voor de bescherming van bedrijfstoepassingen.

De financiële details van de deal zijn niet bekend gemaakt. Scytale werd in 2017 gelanceerd door de makers van SPIFFE en SPIRE, open-source technologieën voor service authentication. Service authentication is het proces waarbij twee applicaties elkaar wederzijds verifiëren voordat ze data met elkaar delen. Zoals een gebruiker zijn inloggegevens moet ingeven bij het inloggen op een website, zo geeft een applicatie bij die aanpak ook cryptografische gegevens, om aan te tonen dat het om een legitieme actie gaat.

Het proces is echter lang niet zo eenvoudig als het inloggen op een website. Bij het uitvoeren van service authentication tussen twee applicaties verschijnen er nogal wat obstakels wanneer die applicaties op twee verschillende cloud-platforms draaien, of wanneer het ene platform is gecontaineriseerd terwijl het andere wordt gedraaid in een virtual machine. De opkomst van multicloud heeft dat soort situaties veelvoorkomend gemaakt.

SPIFFE en SPIRE

SPIFFE en SPIRE hebben als doel dat probleem op te lossen door een gemeenschappelijke taal voor service authentication te bieden. Toepassingen kunnen deze taal gebruiken om met elkaar te communiceren, ongeacht hoe de applicaties zijn verpakt, en of ze on premise of in de cloud draaien.

Scytale heeft een commerciële distributie van de twee technologieën ontwikkeld onder de naam Scytale Enterprise, maar het lijkt erop dat HPE de startup vooral heeft gekocht om gebruik te kunnen maken van het talent van de start-up. De kern van de technologie van Scytale is namelijk al vrij beschikbaar onder een open-source licentie.

“We zien veel mogelijkheden om gebruik te maken van SPIFFE en SPIRE in de HPE-portefeuille, en we geloven dat state-of-the-art cryptographic identity- technologie een cruciale rol zal spelen in digitale transformatie op ondernemingsniveau, cloud-enablement en cloud-migratieprojecten”, laat HPE Fellow Dave Husak weten in een blogpost.

In een andere post stelde Sunil James, Chief Executive Officer bij Scytale, dat zijn team zal blijven bijdragen aan SPIFFE en SPIRE. SPIRE wat een afkorting is voor SPIFFE Runtime Environment, is in feite gewoon een implementatie van SPIFFE.

“Onder HPE zal Scytale SPIFFE blijven helpen,” schreef James. “Onze steeds groeiende en vocale gemeenschap zal ons hierbij leiden. We zullen zwoegen om dit transparante en vendor-neutrale project in stand te houden.”