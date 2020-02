Security-bedrijf Forescout voor 1,9 miljard overgenomen

Forescout heeft ingestemd met een overname door investeringsmaatschappijen Advent International en Crosspoint Capital Partners. De investeerders leggen 1,9 miljard dollar (1,7 miljard euro) neer voor de maker van cybersecurity-software.

Het bod van Advent en Crosspoint komt neer op 33 dollar per aandeel. Dat is een aardige premium bovenop de aandelenkoers vlak voor de bekendmaking van de deal, toen kostte een aandeel net geen 28 dollar.

Toch schommelde de Forescout-aandelenkoers de afgelopen periode, tekenen andere media op. In oktober maakte het bedrijf namelijk een omzetverwachting van 90,6 miljoen dollar tot 91,6 miljoen dollar bekend, wat een stuk lager is dan de aanvankelijk geanticipeerde omzet van 98,8 miljoen dollar tot 101,8 miljoen dollar. Het aandeel ging daarna omlaag van 39 dollar naar 24,57 dollar. Even later maakte Forescout zelfs bekend dat het benaderd was door investeringsmaatschappijen voor een overname, destijds Corvex Management en Jericho Capital Asset Management.

Komende ontwikkelingen

Het bod dat uiteindelijk aangenomen is, bleek dus aantrekkelijker voor Forescout. Het bedrijf houdt de deur echter open voor een nog aantrekkelijker bod, aangezien er in de overnameovereenkomst een zogeheten ‘go shop’ periode van 30 dagen is opgenomen. Gedurende deze periode mag Forescout op zoek naar alternatieve overnamevoorstellen van andere investeerders.

Volgens de overname die nu op tafel ligt krijgt Forescout “de flexibiliteit om verder te investeren” in de ontwikkeling van zijn cybersecurity-oplossingen. Door de extra financiële middelen kunnen er verdere investeringen plaatsvinden. CEO Michael DeSecare zal dan ook aanblijven als algemeen directeur van het bedrijf. Advent en Crosspoint verwachten de overname in het tweede kwartaal van dit jaar af te ronden, als de ‘go shop’ periode geen andere investeerders aantrekt.

Security-markt

De afgelopen tijd vinden er aardig wat overnames plaats op het vlak van cybersecurity. Eind vorig jaar werd bijvoorbeeld bekend dat investeringsmaatschappij Thoma Bravo Sophos overneemt voor 3,9 miljard dollar. Een andere grote overname binnen de security-wereld werd gedaan door VMware, dat voor 2,1 miljard dollar Carbon Black kocht.