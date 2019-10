Sophos wordt overgenomen door Thoma Bravo

Sophos is binnenkort waarschijnlijk in handen van Thoma Bravo. Het bedrijf heeft namelijk een overnamebod gekregen van het Amerikaanse private equity-bedrijf van 7,40 dollar per aandeel. Dat komt neer op een totaalbedrag van ongeveer 3,9 miljard dollar (3,53 miljard euro).

De raad van bestuur gaat de aandeelhouders van Sophos unaniem aanraden om het bod aan te nemen, zo laat het security-bedrijf in een verklaring weten. “We zien dit aanbod als een overtuigende waardering van Sophos, onze positie in de markt en onze voortgang”, aldus CEO Kris Hagerman.

Naar verwachting wordt de acquisitie in het eerste kwartaal van 2020 afgerond.

Wie is Thoma Bravo?

Thoma Bravo is een private equity-bedrijf met een specialisme in technologie. De organisatie bestaat al veertig jaar en heeft in die tijd ruim tweehonderd software- en technologiebedrijven overgenomen, die samen een waarde van ruim 50 miljard dollar representeren.

Eén van die acquisities was Barracuda Networks in 2017. Daarvoor legde Thoma Bravo 1,6 miljard dollar neer, wat destijds neerkwam op ongeveer 1,3 miljard euro. Ook nam Thoma Bravo eerder al Riverbed, Qlik en Flexera over.

Sophos bestaat al sinds 1985 en is een belangrijke speler binnen de security-markt. Het bedrijf staat met name bekend om zijn endpoint protection- en firewall-producten. Silicon Angle weet te melden dat Sophos wereldwijd ruim 400.000 bedrijven als klant kan rekenen, en 100 miljoen gebruikers beschermd.

Overnames van Sophos

Sophos is zelf ook niet onbekend met overnames. Zo nam het in januari dit jaar nog cloud-beveiliger Avid Secure over, waarmee de security-specialist zijn eigen mogelijkheden uit wilde breiden.

“Met de bescherming van de cloud workload en de cloud security posture management-software van Avid Secure, gaat Sophos zijn huidige mogelijkheden in cloud-beveiliging uitbreiden en leider worden in deze groeiende sector”, aldus senior vice president Dan Schiappa destijds.

In juni dit jaar kocht Sophos ook MDR-specialist Rook Security. MDR staat voor managed detection and response. Rook Security had een team van cyber threat-specialisten en experts in incident response, die nu geïntegreerd worden in Sophos.