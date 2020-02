Amerikaanse rechter geeft Huawei ongelijk in aangespannen rechtszaak

Het niet mogen kopen en gebruiken van Huawei-producten door takken van de federale regering gaat volgens de Amerikaanse rechtbank niet in tegen wetten. Huawei spande de rechtszaak aan nadat het Amerikaanse congres had bepaald dat Huawei en ZTE geweerd moesten worden door takken van de regering.

Volgens de rechtbank was er geen sprake van de door Huawei aangekaarte situatie waarin het uitsluiten van het bedrijf resulteerde in een mindere zakensituatie. Daarnaast is het volgens de rechter zo dat het gekozen worden door een regeringsonderdeel om materiaal te leveren een privilege is, geen gegeven recht.

Huawei argumenteerde dat het door het niet mogen leveren aan bepaalde overheden in Amerika, het haar functie niet zou kunnen uitoefenen: het leveren van smartphones. De rechter vond ook dat argument niet overtuigend: het klantenbestand van Huawei beslaat volgens de rechter 169 landen, waaronder partijen in Amerika. Door uitgesloten te worden van bepaalde Amerikaanse overheden zou dat niet een directe ondergang van het bedrijf betekenen.

De uitspraak van de rechter in het voordeel van de Amerikaanse regering is volgens Huawei teleurstellend, maar de Chinese techgigant laat het er niet bij zitten. In een statement laat het weten dat het verdere stappen overweegt.

Amerika versus Huawei

Het uitsluiten van Huawei als leverancier van materiaal aan overheden zelf staat in Amerika niet op zichzelf. Het bedrijf uit Shenzhen mag ook geen belangrijk materiaal leveren voor het uitrollen van een 5G-netwerk, volgens de Amerikaanse regering omdat het spioneren voor China. Een verwijt dat Huawei altijd heeft ontkent.

Amerikaanse pogingen om een strengere aanpak van Huawei in Europa te realiseren, vingen ook deze week weer bot. Duitse commissieleden die zich buigen over de technologie toekomst van het land, meenden dat aantijgingen van Amerika over Huawei (met betrekking tot spionage) ongefundeerd waren. Wel is het land van mening dat Huawei een risicopartner vormt, maar een ‘smoking gun’ werd volgens Duitsland niet geleverd door Amerika.