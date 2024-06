Amerikaanse FTC sleept Adobe voor de rechter voor ‘gijzelen’ van abonnees

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) sleept Adobe en haar bestuursleden voor de rechter. De mededingingsautoriteit beschuldigt het bedrijf ervan zijn klanten te ‘gijzelen’ via geheime stopzettingskosten en een ingewikkeld proces voor het beëindigen van abonnementen.

Volgens de aanklacht van de FTC maakt Adobe het klanten erg lastig, zo niet onmogelijk, om vroegtijdig abonnementen te beëindigen. Hierdoor zitten gebruikers eigenlijk in een soort lock-in, wordt in het document gesteld, waar ze maar heel moeilijk uit kunnen komen.

De toezichthouder beschrijft dat klanten bij het aangaan van een abonnement op de diensten van Adobe een lang onduidelijk proces doorlopen. Gedurende dit lastige proces zorgt de softwareleverancier ervoor dat het niet altijd duidelijk maakt dat klanten een verplichting aan gaan om voor een jaar te betalen. Ook worden niet de kosten kenbaar gemaakt die zij moeten maken, wanneer zij voortijdig dit abonnement beëindigen. Deze ‘cancellation fees‘ kunnen tot in de honderden dollars lopen.

Wanneer klanten hun abonnement willen stopzetten, zorgt Adobe er tevens voor dat zij een ingewikkeld stopzettingsproces moeten doorlopen. De blokkades zijn divers, met onder meer het opnieuw moeten invoeren van het wachtwoord en het navigeren door meerdere pop-upschermen. Het stopzettingsproces wordt op deze manier zonder meer gefrustreerd, maar het is aan de rechter of dit toegestaan is.

Strijd tegen lock-ins

Volgens de FTC zijn Amerikanen het zat dat zij in deze abonnementen zijn gevangen. Ook wil het ervoor zorgen dat de onverwachte extra kosten worden stopgezet, naast de bijbehorende ingewikkelde processen om het stopzetten af te handelen.

Opvallend in deze zaak is ook nog dat in de aanklacht ook twee leden van het Adobe-management voor de rechter worden gedaagd. Dit zijn SVP of Digital Go-to-Market & Sales Maninder Sawhney en president van Abobe’s digitale zaken, David Wadhwani.

Reactie Adobe

In een zeer korte reactie geeft Adobe aan alle beschuldigingen van de Amerikaanse mededingingstoezichthouder te ontkennen. Volgens het bedrijf is het juist wél transparant in de voorwaarden van zijn abonnementen. Het heeft naar eigen zeggen een simpel en eenvoudig stopzettingsproces. Adobe heeft er vertrouwen in de beschuldigingen in de rechtszaal te kunnen weerleggen. Wanneer de rechtszaak bij de rechter in Californië dient, is nog niet bekend.

