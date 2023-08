De rechtszaak van verschillende staten tegen Google vanwege een monopoliepositie van zijn zoekmachine, moet worden beperkt. Dit beslist een Amerikaanse federale rechter in voordeel van de techgigant

In een recente uitspraak heeft Google een overwinning weten te behalen in de rechtszaak over de veronderstelde monopoliepositie van zijn zoekmachine en de daaruit voorkomende zoekresultaten, schrijft Bloomberg.

De zoekresultaten van Google zouden volgens de klacht schaden hebben toegebracht aan zoekmachines van concurrenten, zoals Yelp en Expedia. Volgens de uitspraak kunnen de diverse staten die de techgigant voor de rechter hebben gesleept dit niet aantonen.

Bevoordelen zoekfunctionaliteit

Wel blijft de klacht overeind dat Google door afspraken met fabrikanten en browseraanbieders zijn zoekmachine en -functionaliteit bevoordeelt ten opzichte van alternatieven. Bijvoorbeeld in contracten met Apple, Mozilla, de leverancier van Firefox, en smartphonefabrikanten.

De Google-zoekmachine als standaard instellen op smartphones en in andere producten belemmert concurrerende oplossingen, zoals Bing of DuckDuckGo, de strijd met de techgigant aan te gaan. Hiervoor wil de Amerikaanse rechter overigens wel meer bewijs zien.

Klacht DoJ gehandhaafd

De rechtszaak vindt plaats op 12 september in het District of Columbia. De aanklacht die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft over de mogelijke concurrentiebelemmerende afspraken van de techgigant over zijn zoekmachine, blijft overeind staan. Het recente vonnis betreft alleen de aanklachten van de verschillende staten, zoals Colorado en het District of Columbia.

Google geeft aan de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. De zoekgigant geeft aan dat consumenten online voldoende alternatieven hebben om webresultaten op te halen.

