Datahonger Chrome leidt tot Amerikaanse rechtszaak

Google kan alsnog een class action-rechtszaak verwachten over het ongevraagd verzamelen van data via de Chrome-browser. De federale Amerikaanse rechter maakte een eerdere uitspraak in het voordeel van Google ongedaan.

Het nieuwe vonnis maakt een eerdere rechterlijke beslissing van een lagere rechter dat Google deze dataverzameling op een juiste wijze had geïmplementeerd, ongedaan.

Jarenlange rechtszaak

De zaak rondom het ongevraagd verzamelen van data via de Chrome-browser stamt al uit 2020. Toen werd Google in een class action-rechtszaak voor de Amerikaanse rechter gesleept omdat het de data zou verzamelen ongeacht of eindgebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven via het aanvinken van Chrome sync.

De Chrome sync-feature in de browser bewaart bookmarks, wachtwoorden, open tabs en andere data in de Google-account van een eindgebruiker. Dit moet eindgebruikers makkelijker toegang geven tot deze gegevens wanneer zij op meerdere apparaten in Chrome zijn ingelogd.

Klagers verweten Google dat het bedrijf ‘intentioneel en onrechtmatig’ toch data als de browsegeschiedenis, IP-adressen, persistent cookie identifiers en unieke browser indentifiers naar zichzelf doorstuurde. Zonder dat daar toestemming voor was gegeven.

In een uitspraak van 22 december 2022 besliste de Amerikaanse rechter echter anders. De rechter ging mee in het verweer van Google dat gebruikers toch wel toestemming hiervoor hebben gegeven omdat zij de privacy policy van Google hebben geaccepteerd.

Beter begrip privacy policy

Het recente vonnis van de rechter stelt echter vast dat de lagere federaal hof in zijn vonnis een belangrijk feit niet heeft meegenomen. Het betreft het feit dat Chrome-gebruikers daadwerkelijk moeten begrijpen dat het accepteren van het privacybeleid ook toestemming voor het versturen van data inhield.

Google had een algemene privacy disclosure dat juist aanbeveelt dat Chrome niet bepaalde data zou doorsturen als gebruikers sync niet hadden ingeschakeld.

De rechtszaak wordt nu weer terugverwezen naar de lagere Amerikaanse federale rechter. Die moet beslissen of de class action-rechtszaak opnieuw moet worden gevoerd.

Reactie Google

In een reactie aan The Verge geeft Google aan het niet eens te zijn met de beslissing en er vertrouwen in heeft dat de feiten aan zijn kant taan. Chrome Sync helpt gebruikers om de Chrome-browser makkelijk op verschillende devices te gebruiken en heeft duidelijke privacycontrolemogelijkheden.

Google heeft overigens recent aangekondigd dat gebruikers binnenkort Google Sync niet meer hoeven te gebruiken voor toegang tot opgeslagen informatie. Dit zou los staan van de juridische acties rondom dit thema.

Niet enige class action zaak

Niet alleen voor het doorsturen van gegevens uit Chrome in class action rechtszaken wordt Google voor de Amerikaanse rechter gesleept. Ook over het ongevraagd volgen van eindgebruikers in Chrome’s Incognitio-status liep een juridisch gevecht dat uiteindelijk tot een schikking heeft geleid.

Soms zijn de privacyregels van Google ook onbegrijpelijk voor het management van Google zelf, zo bleek eerder vorig jaar. Toen kon Google-CEO Sundar Pinchai in een getuigenverklaring zelf geen duidelijke uitleg erover verschaffen.

Lees ook: Privacy features Google ook onbegrijpelijk voor eigen CEO