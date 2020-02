Security-oplossingen Cisco krijgen één platform

Cisco gaat zijn security-oplossingen combineren in één platform, genaamd Cisco SecureX. Dit moet ervoor gaan zorgen dat gebruikers de zichtbaarheid van dreigingen in het hele beveiligingsportfolio, maar ook van de beveiligingstools van andere leveranciers, in één oogopslag kunnen bekijken.

Op deze manier moeten klanten snel nieuwe en onbekende bedreigingen voor hun netwerken kunnen identificeren. Bovendien, zegt Cisco, helpt de grotere zichtbaarheid klanten in het algemeen om de beveiliging van al hun netwerken, endpoints, clouds en implementaties te versterken.

Gezien de enorme omvang van Cisco’s beveiligingsportfolio, dat diverse firewall-, web- en e-mailservices, malwarebescherming en breach detection systems omvat, hoopt Cisco dus nogal wat kopzorgen weg te nemen. SecureX moet vooral klanten helpen die digitalisering omarmen met bijvoorbeeld het Internet of Things of andere nieuwe technologieën die het aanvalsoppervlak uitbreiden.

Van public tot private cloud

Cisco stelt dat SecureX events, data en netwerkverkeer kan analyseren van alle grote hyperscalers, waaronder Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud. Ook private clouds worden ondersteund. Het platform is volgens Cisco zelf in staat om “binnen enkele minuten” precies te identificeren wie en wat het doelwit is, waardoor klanten bedreigingen bijna direct kunnen aanpakken. Bovendien is er een nieuwe “managed threat hunting capability” toegevoegd, die gebruik maakt van de nieuwste bedreigingsinformatie van Cisco Talos-onderzoekers.

“Naast kwaadaardige actoren is complexiteit een ander risico geworden dat veiligheidsteams moeten overwinnen,” zegt Gee Rittenhouse, senior vice president en general manager van de Cisco Security Business Group, over de nieuwe oplossing. “Cisco SecureX vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving in de beveiligingservaring van klanten, door het verwijderen van complexiteit en het bieden van één uniforme visie op de status van de beveiligingsdiensten en -waarschuwingen van klanten. Hierdoor kunnen beveiligingsteams efficiënter worden met middelen en een business enabler worden die de digitale transformatie voortstuwt.”