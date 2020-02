Azure Sphere voor IoT algemeen beschikbaar

Voor de Microsoft Azure Sphere security-dienst, gericht op het beschermen van IoT (Internet of Things)-apparaten, is algemene beschikbaarheid aangekondigd. Tot nu toe was de dienst alleen beschikbaar in een preview.

Het bedrijf introduceerde Azure Sphere, dat gebaseerd is op een door Microsoft gebouwd Linux-besturingssysteem, in maart 2018. Toen meldde het bedrijf dat de technologie afkomstig was van een Microsoft Research-project genaamd Sopris.

Azure Sphere-chips worden gebruikt om microcontrollers aan te drijven, wat single-chip computers zijn met processoren, opslag en geheugen. Die microcontrollers worden ingebouwd in IoT-apparaten. De eerste speciale Azure Sphere chip die in 2018 werd gelanceerd was de MediaTek MT3620, die werd geleverd met een beveiligingssysteem aan boord, genaamd Pluton.

Meerdere samenwerkingen

Microsoft stelde vorig jaar overigens dat het ook met NXP werkt aan een nieuwere chip voor Azure Sphere, de I.MX 8, die is gebouwd voor artificial intelligence (AI) en grafische workloads. Bovendien werkt Microsoft ook nog samen met Qualcomm, aan weer een andere Azure Sphere-gecertificeerde chip, die veilige connectiviteit voor IoT-apparaten moet bieden.

Halina McMaster, group program manager bij Microsoft, zei dat de early adopters van Azure Sphere de dienst hebben gebruikt om een aantal consumentenapparaten en wat devices voor retail- en productie te ontwerpen en te produceren. De chips van MediaTek MT3620, bijvoorbeeld, worden gebruikt als “beschermingsmodules” om cruciale apparatuur te beschermen en te verbinden, zei het bedrijf. Deze beschermingsmodule, die ongeveer even groot is als een stok kaarten, maakt het mogelijk om bestaande IoT-apparaten veilig aan te sluiten via de cloud.

“Azure Sphere is een volledig gerealiseerd beveiligingssysteem dat apparaten in de loop van de tijd beschermt”, schreef McMaster, in een blogbericht. “Het omvat de Azure Sphere-gecertificeerde chips die in elk apparaat gaan, het Azure Sphere besturingssysteem (OS) dat op de chips draait, en de cloud-gebaseerde Azure Sphere Security Service.”