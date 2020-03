Coronavirus misbruikt om malware te verspreiden

Cybercriminelen staan erom bekend misbruik te maken van hypes, trends en bezorgdheid om malware te verspreiden. Beveiligingsbedrijf Sophos heeft ontdekt dat ook het coronavirus wordt misbruikt door criminelen. Het speelt hiermee vooral in op de angst van mensen.

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, zorgt voor de nodige ongerustheid in de maatschappij. Iets waar de criminelen in dit geval gebruik van maken om malware te verspreiden. Beveiligingsbedrijf Sophos heeft ontdekt dat criminelen een e-mail campagne hebben opgetuigd die gericht is op Italianen. Aan deze e-mail is een bijlage toegevoegd, volgens de e-mail staan er in de bijlage adviezen hoe men zich het beste kan beschermen tegen COVID-19. In werkelijkheid zit er een macro verstopt die de Windows-computer besmet met de Trickbot trojan. De Trickbot trojan is zogenaamde banking malware en is erop gericht bankgegevens te stelen, daarnaast kan de trojan crypto-wallets stelen.

Sophos waarschuwt mensen om niet zomaar bijlages in e-mails van onbekende personen te openen. Verder hoort een goede antivirusscanner onderdeel te zijn van je basissecurity. Dit advies is zeker niet nieuw, het wordt al jaren gegeven en eigenlijk weet iedereen dit ook wel. De realiteit is echter dat door de onrust in de maatschappij rondom het Corona-virus, mensen dit soort adviezen links laten liggen omdat ze graag tips willen om zich beter te beschermen tegen het virus. Mensen reageren impulsiever en denken minder goed na.

Zeker in de regio Lombardije waar al duizenden mensen zijn besmet en de maatschappij min of meer stil is komen te liggen. Nu de verspreiding van het virus steeds verder gaat is de kans groot dat cybercriminelen zich op meer regio’s gaan richten.