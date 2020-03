Panda Security wordt overgenomen door WatchGuard

WatchGuard heeft overeenstemming bereikt over de overname van Panda Security, één van de grootste antivirusleveranciers van Europa. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Panda Security is met name bekend om zijn antivirussoftware, waarvan ook gratis versies beschikbaar zijn. Binnen het portfolio is er ook plaats voor diensten voor bedrijven. Om deze groep te ondersteunen gebruikt het een combinatie van automation, kunstmatige intelligentie-processen en onderzoeksmogelijkheden. Daarnaast kunnen enterprise aankloppen bij Panda Security voor een geavanceerde threat hunting-service.

WatchGuard heeft op zijn beurt een sterke focus op het beveiligen van bedrijfsnetwerken. Typisch WatchGuard-producten zijn bijvoorbeeld firewalls, maar ook veilige wifi-appliances.

Samenvoegen

“Bedrijven hebben vandaag de dag te maken met een steeds verfijnder en evoluerend bedreigingslandschap en een schaarste aan opgeleide security-professionals”, aldus WatchGuard-CEO Prakash Panjwani. IT-besluitnemers zouden daardoor bijvoorbeeld geavanceerde endpointbescherming, netwerk-security en multi-factor authenticatie als top investeringsprioriteiten zien.

Door de bedrijven samen te brengen, willen ze klanten en partners de mogelijkheid bieden hun security-fundament te consolideren onder één enkel merk. “Samen kijken we uit naar het bouwen van een security-platform dat het netwerk en de user perimeter overbrugt”, stelt Panda Security-CEO Juan Santamaria.

Het is de bedoeling dat de overeenkomst in het tweede kwartaal van 2020 afgerond wordt.

Consolidatie

Binnen de security-markt is er de afgelopen periode een consolidatieslag gaande. Security-leveranciers willen in staat zijn om een breed security-vraagstuk te adresseren. Een opmerkelijke acquisitie die plaatsvond was bijvoorbeeld Carbon Black, dat voor 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro) overgenomen werd door VMware. Palo Alto Networks kocht op zijn beurt Demisto voor 560 miljoen dollar.