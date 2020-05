Overheid waarschuwt NL-Alert-app te verwijderen door datalek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt gebruikers om de NL-Alert-applicatie te verwijderen. De app heeft namelijk te maken met een datalek, waardoor externe partijen locatie- en persoonsgegevens kunnen verzamelen.

In een Kamerbrief die gisteren is verzonden blijkt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de externe dienst heeft verzocht het verzamelen van data via de app te stoppen, en om zo spoedig mogelijk de verzamelde data te vernietigen. Het datalek werd eind maart ontdekt door medewerkers van het ministerie.

Naast locatie- en persoonsgegevens gaf de NL-Alert-applicatie ook informatie vrij over het besturingssysteem en andere geïnstalleerde apps op de smartphone, zonder de toestemming van gebruikers. Het ministerie heeft melding gemaakt van de datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minister Grapperhaus schrijft in de kamerbrief dat het datalek gedicht kan worden door middel van een software-update of door het verwijderen van de app. “Omdat ik van mening ben dat het gebruik van de NL-Alert-app boven elke twijfel verheven moet zijn, adviseer ik alle gebruikers de app voorlopig te verwijderen van hun toestel.” Er komt binnen enkele dagen een update die de betreffende dienst verwijdert.

De app is door een leverancier ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De applicatie is begin maart verschenen en is in deze korte tijd ruim 58.000 gedownload door gebruikers van iOS en Android.

NL-Alert-app is geen vervanging

De app is vooral bedoeld als aanvulling op het al bestaande NL-Alert-systeem. Gebruikers kunnen hiermee pushberichten van noodsituaties ontvangen. Het gaat dus niet om NL-Alert-noodmeldingen die je normaal krijgt, die meldingen werken op basis van cell broadcast. Daarbij wordt er een tekstbericht gestuurd naar alle mobiele toestellen die zich binnen een bepaalde afstand tot een zendmast voor mobiele telefonie bevinden. Volgens het Rijksoverheid is de applicatie nooit bedoeld als vervanging voor het huidige systeem. “Deze NL-Alerts ontvang je namelijk ook als de zendmasten overbelast zijn en dat kan in noodsituaties het geval zijn. Een app kan minder goed werken als de zendmasten overbelast zijn.”