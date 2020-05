Clearview AI stopt met verkopen omstreden gezichtsherkenning

Clearview AI is gestopt met het verkopen van zijn AI-technologie aan private bedrijven. Het controversiële bedrijf neemt deze beslissing vanwege de vele lopende rechtszaken.

Volgens Buzzfeed News sluit Clearview per direct alle accounts van gebruikers en bedrijven die niet voor overheidsinstanties werken. Het bedrijf trainde een algoritme met miljarden foto’s van platformen als Facebook en Instagram, om er personen in real-time mee te identificeren. Critici zijn het er unaniem over eens dat Clearview de privacy van miljoenen gebruikers schendt.

Ook de platformen waar Clearview de foto’s vandaan haalde, hadden kritiek op het bedrijf. In februari eisten Google als Twitter dat Clearview stopt met het verzamelen van gegevens van hun platformen.

Security breach

In februari kwam Clearview nogmaals in de schijnwerpers te staan vanwege een datalek. Toen bleek dat de technologie voor commerciële doeleinden gebruikt werd, terwijl het bedrijf zelf zei dat dit niet het geval was. De Amerikaanse staat Illinois spande vervolgens een rechtszaak aan tegen Clearview wegens schending van zijn privacywetgeving. Clearview heeft nu gezegd dat het in die specifieke staat zijn technologie aan niemand zal verkopen, ook niet aan overheidsinstanties.

Clearview had zo’n 105 klanten in Illinois, waaronder het politiebureau van Chicago en het kantoor van de Secretary of State van Illinois. Hoewel het merendeel van de klanten overheidsinstanties betrof, bleken er ook enkele particuliere bedrijven tussen te zitten. Verschillende senatoren hebben al aangegeven bezorgd te zijn over de publieke privacy.