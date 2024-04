Pc-verkoopcijfers zijn weer in de lift na twee rampzalige jaren. In het eerste kwartaal van 2024 vonden er 1,5 procent meer leveringen plaats dan het jaar ervoor. Deze zuinige groei is duidelijk nog niet uit de opkomst van de AI-pc te verklaren.

IDC stipt aan dat de pc-verkoopcijfers eindelijk weer lijken op die van 2019, voordat de coronapandemie toesloeg. Dat klinkt overigens positiever dan het is: pc’s waren namelijk juist tijdens Covid enorm in trek. Door het virus doorbrak de pc-industrie een trend die al in 2011 was ingezet, toen een geleidelijke, maar duidelijke daling in de verkoopcijfers ontstond.

Terug bij af

De pc-markt lijkt in ieder geval te zijn gestabiliseerd. Je kunt je afvragen of het überhaupt wel erger had gekund dan vorig jaar. Kwartaal 1 van 2023 representeerde namelijk een wereldwijde daling van 28,7 procent ten opzichte van 2022. Hoe dan ook heeft de pc-markt genoeg uitdagingen, zoals de exportrestricties vanuit en richting China.

Research manager bij IDC Jitesh Ubrani presenteert een rooskleurig beeld voor 2024. “Ondanks de uitdagingen van China, is de verwachting dat het herstel in 2024 doorzet terwijl nieuwere AI-pc’s later dit jaar arriveren en commerciële kopers beginnen met het verversen van de pc’s die gekocht zijn tijdens de pandemie. Samen met de toenemende leveringen wordt verwacht dat AI-pc’s een hoger prijskaartje hebben, iets dat nog meer kansen biedt voor pc- en componentmakers.”

AI-pc blijft een schim

Deze IDC-duiding zegt genoeg. De zuinige groei is niet aan de AI-pc te danken. Ondanks dat er al pc’s op de markt zijn met Neural Processing Units en Copilot-ondersteuning mogen we ze volgens Microsoft nog geen AI-pc’s noemen. De AI-prestaties van huidige pc’s zijn momenteel nog ver weg van de beoogde 40 TOPS (Tensor Operations Per Second). Dit is volgens Microsoft een minimum om enigszins imposante AI-workloads lokaal te draaien. Alleen duurdere laptops met een discrete GPU kunnen momenteel aan die eis voldoen, maar de komende jaren zullen zuinigere, kleinere en goedkopere modellen ook 40 TOPS bereiken.

De IDC-cijfers zijn vooral een bevestiging van de voorspellingen die onder meer Canalys in 2023 deed. Dit jaar groeit de pc-markt weer, maar dat heeft grotendeels te maken met de gebruikelijke verversingscyclus die organisaties doorvoeren, terwijl ook consumenten op een gegeven moment toe zijn aan een nieuwe pc. Het is dus belangrijk om niet te denken dat de AI-pc al de redder in nood is, zoals onder meer SiliconANGLE suggereert.

De AI-factor laat nog op zich wachten, maar zou ook aan de groei moeten bijdragen. Microsoft, Intel, AMD en alle pc-vendoren zullen de verwachte groei in 2024 naar verwachting verklaren als het inlossen van de AI-belofte. Het valt ten zeerste te betwijfelen of dat waar zal zijn.

