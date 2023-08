De Verenigde Staten hebben de beperkingen voor de export van hoogwaardige AI-processors uitgebreid naar enkele landen in het Midden-Oosten. Het betreft chips van Nvidia en AMD.

Uit een filing van Nvidia, schrijft Reuters, zou blijken dat de Amerikaanse overheid schriftelijk nieuwe exportrestricties heeft opgelegd voor de hoogwaardige AI-processors van de chip- en AI-gigant. In het bijzonder gaat het hierbij om de specifieke Nvidia A100- en H100-processors die vooral voor machine learningtaken geschikt zijn. De restricties gelden nu ook voor een aantal niet nader genoemde landen in het Midden-Oosten.

Volgens bronnen heeft chipproducent AMD ook een dergelijke schriftelijke mededeling ontvangen om de export van zijn hoogwaardige AI-processors naar de landen in het Midden-Oosten te stoppen. Deze producent moest onlangs ook de export van zijn AMD MI250 AI-processors naar China stopzetten.

Waarschijnlijk China

Het is niet bekend waarom de exportrestricties nu ook naar een nieuwe regio worden uitgebreid. De Amerikaanse overheid wil de export van hoogwaardige chiptechnologie beperken voor de nationale veiligheid. De processors zouden namelijk ook voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt.

Volgens Nvidia is nog steeds de export van processors naar China waarschijnlijk de belangrijkste reden. De chipgigant geeft aan dat de Amerikaanse overheid bang is dat via deze landen de processors toch in handen van Chinese militaire instanties zouden komen.

De nu opgelegde exportrestricties hebben, zo stelt Nvidia, geen invloed op de omzet.

