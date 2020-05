Security-bedrijf CyberArk neemt Idaptive over voor 70 miljoen dollar (65 miljoen euro). Idaptive biedt een platform voor het managen van toegang tot enterprise systems.

CyberArk kondigde de overname aan tijdens de presentatie van zijn financiële cijfers van het afgelopen kwartaal. Idaptive staat bekend om zijn multi-factor authentication en single sign-on functies die bedrijven gebruiken om werknemers te helpen veilig in te loggen in verschillende applicaties.

App Gateway

Een belangrijke feature die Idaptive gebruikt in zijn diensten, is App Gateway. Dit is een add-on waarmee externe medewerkers veilig toegang krijgen tot bedrijfsapplicaties. App Gateway kent een risicoscore toe aan elke inlogpoging, en gebruikt deze scores om een beslissing te maken onder welke voorwaarden toegang wordt verleend aan de gebruiker. Nadat een login is geautoriseerd, is de gebruiker alleen verbonden met de specifieke applicatie die hij/zij nodig heeft om het werk te doen, zonder toegang te krijgen tot de rest van het bedrijfsnetwerk.

De aanpak van App Gateway is gebaseerd op zero-trust security. Deze technologie is bedoeld als vervanging van de traditionele virtual networktools die normaliter worden gebruikt voor remote application access. Deze tools zijn ingewikkeld om te configureren en staan er om bekend dat ze de gebruikerservaring kunnen vertragen.

Thuiswerken

De overname van Idaptive plaatst CyberArk in een betere positie om aan de toenemende vraag naar cybersecuritytools te kunnen voldoen. Juist omdat, door de aanhoudende coronacrisis, bedrijven genoodzaakt zijn om hun werknemers thuis te laten werken. Cyberark neemt met de overname ook het volledige klantenbestand van 500 organisaties van Idaptive over.

“Samen zullen CyberArk en Idaptive hun klanten een SaaS-gebaseerde, op AI-gebaseerde, security-first benadering van het beheer van identiteiten en het verminderen van risico’s aanbieden”, aldus CyberArk-CEO Udi Mokady. “Dit helpt ons om identiteiten effectiever te beheren en te beschermen met verschillende niveaus van privileges in hybrid en multicloud omgevingen.”