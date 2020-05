‘Veel bedrijven gebruiken minstens 50 cybersecurity-tools tegelijk’

De meerderheid van ondernemingen gebruikt ten minste 50 cybersecurity-oplossingen tegelijk. Dit blijkt uit en nieuw rapport van Oracle en KPMG. Het gebruik van zoveel verschillende producten vormt een bedreiging voor de veiligheid van de data.

Het rapport stelt dat 78 procent van de bedrijven ten minste 50 producten tegelijk gebruikt, terwijl 37 procent meer dan 100 producten gebruikt. Dit blijkt uit een peiling onder 750 cybersecurity en IT-professionals wereldwijd.

Het probleem met deze aanpak is volgens het onderzoeksteam dat de systemen vaak verkeerd geconfigureerd zijn, waardoor mogelijk dataverlies plaats kan vinden. Bedrijven die misconfiguraties in cloudservices ontdekten, hebben bijvoorbeeld in het afgelopen jaar tien of meer incidenten met dataverlies meegemaakt.

Volgens het rapport zijn de meest voorkomende fout geconfigureerde systemen onder meer over-priviliged accounts (37 procent), exposed webservers en andere soorten server werkloads (35 procent).

Misconfiguratie in de cloud

In April werd al bekend dat misconfiguratie de belangrijkste oorzaak is van securityproblemen in de cloud. Dit blijkt uit onderzoek van Trend Micro. In het rapport wordt beweerd dat er elke dag 230 miljoen misconfiguraties in de cloud optreden en dat er zwakke plekken in de beveiliging kunnen worden gevonden in “verschillende belangrijke gebieden” van cloud-based computing, waardoor informatie zoals aanmeldingsgegevens en gevoelige gegevens in gevaar komen.