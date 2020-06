IBM lanceert toolkit voor implementatie volledige encryptie

IBM brengt een gratis toolkit uit die bedoeld is om ontwikkelaars te helpen om fully homomorphic encryption (FHE) te implementeren. Met deze technologie kunnen geautoriseerde personen versleutelde data lezen, bewerken en opslaan zonder dat ze deze hoeven te decoderen.

De toolkit bevat een voorbeeld implementatie om ontwikkelaars te helpen hoe ze moeten omgaan met de nieuwe software en IBM heeft ook middelen vrijgemaakt, zoals een Slack-kanaal, om de leercurve te verlagen. Ook wil het bedrijf technische opleidingen bieden aan ondernemingsklanten.

Versleutelde data is in tegenstelling wat men denkt namelijk niet altijd versleuteld. Als een applicatie deze data wilt gebruiken, moet de versleutelde data gedecodeerd worden, waardoor er openingen ontstaan voor hackers om toegang te krijgen tot deze data.

FHE heeft dit probleem niet. De technologie maakt het mogelijk voor een applicatie om versleutelde data te lezen, bewerken en verder opslaan zonder dat die data weer versleuteld hoeft te worden. FHE is wel moeilijk om in de praktijk te implementeren, maar de nieuwe toolkit moet hier verandering in brengen.

Use-cases voor FHE

Op het moment vereist FHE teveel compute power om in alle encryptiescenario’s toe te passen. FHE belooft echter wel interessant te zijn voor bedrijven met gevoelige data, zoals financiële dienstverlener. Customer analytics kan bijvoorbeeld profiteren van de technologie.

IBM focust ook op data-sharing. Zorginstanties delen vaak medische datasets met elkaar voor onderzoeksdoeleinden, maar moeten er ook voor zorgen dat de gegevens van de patiënten niet worden onthuld. Met FHE is het mogelijk om onderdelen van een dataset te versleutelen, waardoor instanties de niet-gevoelige data kunnen analyseren.

De toolkit is nu beschikbaar op iOS en macOS. Over een paar weken is IBM van plan om ondersteuning voor Linux en een Android-versie toe te voegen.