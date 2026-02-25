IBM integreert Deepgram spraak-AI in watsonx Orchestrate

IBM en Deepgram bundelen hun krachten om geavanceerde spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak mogelijkheden te integreren in watsonx Orchestrate. De samenwerking moet organisaties helpen hun activiteiten verder te automatiseren en beter te reageren op de groeiende vraag naar conversational AI-technologie.

IBM maakt van Deepgram zijn eerste spraakpartner. De integratie brengt spraak-AI naar het watsonx Orchestrate-platform, waarmee bedrijven digitale agents kunnen bouwen die op natuurlijke spraak reageren. Gebruikers krijgen toegang tot geavanceerde spraakherkenning, realtime ondertiteling en aanpasmogelijkheden.

Uitdagingen in real-world audio

IBM ziet organisaties die AI-aangedreven spraak-naar-tekst systemen invoeren, regelmatig op uitdagingen stuiten. Achtergrondgeluid, diverse accenten en natuurlijke gespreksdynamiek maken automatische transcriptie complex. De technologie van Deepgram moet deze obstakels overbruggen door ondersteuning voor tientallen Arabische en Indiase varianten te bieden, samen met stemmen die regionale accenten weerspiegelen.

Watsonx Orchestrate biedt bedrijven kant-en-klare AI-agents die binnen enkele minuten in plaats van maanden te implementeren zijn. Het platform ondersteunt multi-agent orchestratie en bevat een catalogus van voorgebouwde agents en tools. De integratie met Deepgram voegt daar nu spraakfunctionaliteit aan toe.

Toepassingen in zorg en financiële dienstverlening

De gecombineerde technologieën openen mogelijkheden voor verbeterde geautomatiseerde klantenservice, gesprekanalyse en spraakgestuurde data-invoer. Met name in sectoren zoals gezondheidszorg en financiële dienstverlening, waar nauwkeurigheid en compliance cruciaal zijn, biedt de oplossing nieuwe kansen.

Door Deepgram in watsonx Orchestrate Agent Builder in te bedden, kunnen IBM-klanten spraakagents en spraakgestuurde workflows bouwen op een realtime fundament. Nick Holda, Vice President of AI Technology Partnerships bij IBM, benadrukt dat de integratie nieuwe mogelijkheden voor spraakherkenning en transcriptie introduceert. “Deze samenwerking heeft als doel enterprise-organisaties te helpen hun AI-initiatieven te versnellen en versterkt IBM’s open ecosysteem”, zegt Holda.