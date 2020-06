Mozilla rolt eigen standalone VPN-dienst in komende weken uit

Firefox Private Network, inmiddels omgedoopt tot Mozilla VPN, zal in de komende wekend uit de bèta komen en als volledig product worden uitgerold. Dat laat de browsermaker weten op zijn eigen website.

In eerste instantie rolde Mozilla de eigen VPN uit als browserextensie voor enkel Firefox, maar breidde dat later uit tot standalone VPN. Zodoende zou de dienst ook werken met andere browsers. Vooralsnog zal de client enkel worden uitgerold voor Windows, Android iOS en als browserextensie, maar in de toekomst moet ook een Mac-client (en Linux) tot de opties behoren.

De bètaperiode van de dienst liep al vanaf eind 2019, in de komende paar weken moet Mozilla VPN voor het grote publiek worden uitgerold. In de eerste periode zal de VPN enkel beschikbaar zijn voor gebruikers uit de VS, maar gedurende het jaar moeten daar meer regio’s bij komen. Ook zal de prijs in het begin gelijk blijven aan de volledige extensie: vijf dollar per maand om vijf apparaten toe te voegen aan het gebruikersaccount.

Firefox adverteert met dat het servers in ruim 30 verschillende landen aanbiedt, net als het niet instellen van een limiet op de bandbreedte.