Mozilla is naar eigen zeggen al jaren bezig een gelijk speelveld te creëren met andere platform- en OS-aanbieders, maar krijgt dit nauwelijk op gang. Om de discussies concreter te maken, publiceerde het onlangs een lijst van problemen waarmee het te maken heeft.

Mozilla streeft naar eigen zeggen naar een gelijk speelveld tussen aanbieders van browsers en aanbieders van platforms en besturingssystemen. Mozilla is de ontwikkelaar achter de bekende Firefox-browser.

Doordat het te weinig hulpt krijgt van grote aanbieders als Microsoft, Google en Apple, lukt dit alleen niet. Dit leidt er volgens de browserontwikkelaar toe dat er geen onafhankelijk speelveld bestaat voor andere aanbieders.

Veel problemen voor alternatieve aanbieders

De grote techbedrijven zouden hun eigen browser vaak voortrekken in hun platforms en besturingssystemen. Omdat het bedrijf de internetbrowser de belangrijkste toegangsweg vindt tot het internet, bepalen de grote techbedrijven dus eigenlijk de toegangsweg.

Het gaat hierbij om trucs als het lastiger maken voor het downloaden van een andere alternatieve browser, het negeren of resetten van een standaard ingestelde browservoorkeur of het moeten gebruiken van de standaard browser in een besturingssysteem voor het downladen van third-party browsers.

Platform Tilt-dashboard

Voor het oplossen van deze problemen, zegt Mozilla al jaren in gesprek te zijn met de grote techbedrijven, maar dat hier geen vordering inzit. Om de problemen wel op de radar te houden, publiceert het nu een tracker. Het zogenoemde Platform Tilt-dashboard vermeldt allerlei problemen. Bijvoorbeeld het verbod van third-party browser-engines in de Apple AppStore, het importeren van browserdata in Android en het instellen van de standaard browser in Windows-omgevingen.

Mozilla roept andere browseraanbieders op ook zelf een dergelijke lijst van problemen te publiceren. Daarnaast vraagt de Firefox-ontwikkelaar Microsoft, Google en Apple op zo snel mogelijk de genoemde problemen op te lossen.

