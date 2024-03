Speedometer, een tool om de snelheid van een browser te testen, is voorzien van een update naar versie 3.0. Opvallend is dat de bedrijven achter de vier meest gebruikte browsers bij deze benchmark-tool de handen ineen slaan.

De eerste versie van Speedometer stamt uit 2014 en werd ontwikkeld door Apple’s WebKit-team. Versie 2.0 lanceerde in 2018. Inmiddels werkt de maker van Safari samen met diens drie prominentste concurrenten. Google (Chrome), Microsoft (Edge) en Mozilla (Firefox) hebben actief aan versie 3.0 bijgedragen.

Samenwerking is een unicum

In de aankondiging stippen de vier partijen aan dat Speedometer 3.0 uit een uniek samenwerkingsverband is voortgekomen. Immers is het de eerste keer dat een benchmark-tool voor browsers alle grote engines ondersteunt. Blink, dat Chromium ondersteunt en daardoor Google Chrome en Microsoft Edge, wordt verreweg het meest gebruikt. Firefox draait op Gecko, terwijl Safari op WebKit gebouwd is.

Verbeteringen alom

Speedometer 3.0 bestaat uit een groot aantal tests. De benchmarks dienen ervoor te zorgen dat gebruikers bij de snelste oplossing voor de eigen doeleinden belanden, maar ook om de makers te wijzen op eventuele tekortkomingen. Alles van datavisualisatie tot code editing en het draaien van nieuwssites en JavaScript-implementaties is inbegrepen. Gezien het feit dat de vier partijen al sinds eind 2022 samen aan de weg timmeren, beloven de tests een volledig beeld te geven van browserprestaties.

Het feit dat Speedometer van oudsher door Apple is ontwikkeld, betekent niet dat Safari als winnaar uit de bus komt. Met versie 2.0 wist Google Chrome zelfs op een M1 MacBook de hoogste score te halen over de gehele benchmark-suite. Overigens verschillen deze scores enorm per apparaat, zoals andere resultaten bewijzen. Het betekent dat het altijd aan te raden is om zelf de tool in te zetten. Speedometer is beschikbaar via deze link. De benchmark-suite bevat 580 tests en er wordt aangeraden geen andere programma’s aan te hebben staan, aangezien dit de score enorm kan laten dalen.

