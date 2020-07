Belgische chipfabrikant X-Fab slachtoffer van cyberaanval

De Belgische chipfabrikant X-Fab is slachtoffer van een cyberaanval. Uit voorzorg heeft het bedrijf alle IT-systemen uitgeschakeld en de productie in de zes fabrieken tijdelijk stilgelegd. Het is onbekend wanneer de productie wordt hervat.

Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt om wat voor cyberaanval het precies gaat, maar heeft inmiddels wel cybersecurityexperts ingeschakeld om de getroffen systemen te herstellen. X-Fab heeft na het advies van deze experts ook alle IT-systemen uitgeschakeld. Het is nog onbekend hoelang het onderzoek gaat duren.

Het bedrijf heeft als aanvullende preventieve maatregel ook de productie in de zes fabrieken van het bedrijf stilgelegd. Het bedrijf was al eerder van plan om in het derde kwartaal van dit jaar de productie tijdelijk stil te leggen om kosten te besparen met het oog op de coronacrisis.

X-Fab vindt het nog te vroeg om in te gaan op de financiële impact die de cyberaanval kan veroorzaken. Het aandeel van het bedrijf is wel met vijf procent gedaald, met een beurswaarde van 380 miljoen euro.

X-Fab

X-Fab is gespecialiseerd in micro-elektromechanische systemen (mems) en beschikt over zes fabrieken in zes verschillende landen waaronder de Verenigde Staten en Maleisië. Het bedrijf maakt chips voor onder andere de medische sector, auto-industrie en industriële applicaties. X-Fab maakt ook onderdelen voor sensoren in smartphones. Afgelopen jaar behaalde het bedrijf nog een omzet van 500 miljoen euro.

