‘Toename cyberaanvallen en storingen kost bedrijven miljoenen’

Volgens Dell neemt het aantal cyberaanvallen en zogenoemde “disruptive events” gestaag toe, en kosten deze problemen miljoenen voor organisaties. Dat blijkt uit de Global Data Protection Index van het bedrijf.

Het onderzoek laat zien dat organisaties gemiddeld bijna 40 procent meer data beheren dan een jaar geleden. De overgrote meerderheid (81 procent) van de respondenten in het onderzoek geeft aan dat hun huidige oplossingen voor gegevensbescherming niet aan al hun toekomstige behoeften zullen voldoen.

In het Snapshot-rapport van Dell, een aanvulling op de Global Data Protection Index, ondervroeg het bedrijf 1.000 IT-beslissers, bij publieke en commerciële organisaties met meer dan 250 werknemers in 15 landen, over data protection. Hier is vooruitgang zichtbaar in het bewustzijn: steeds meer organisaties zien in dat hun data protection cruciaal is, namelijk 80 procent in 2019 tegenover 74 procent in 2018.

Volgens het onderzoek beheren de onderzochte organisaties nu gemiddeld 13,53 petabytes aan gegevens, een toename van bijna 40 procent sinds het gemiddelde van 9,70 petabytes in 2018. Ten opzichte van 2016 is dit zelfs een toename van van 831 procent (!). De grootste bedreiging voor al deze data is een groeiend aantal “disruptive events”. Dit zijn events variërend van cyberaanvallen tot dataverlies en downtime van systemen. Volgens de Index had ongeveer 8 op de 10 organisaties de afgelopen 12 maanden last van één van deze gebeurtenissen.

Stijgende complexiteit en kosten

Het is volgens Dell verder zorgwekkend dat organisaties die meer dan één leverancier hebben voor hun gegevensbescherming ongeveer twee keer zo kwetsbaar zijn. Dit terwijl steeds meer bedrijven voor die optie kiezen. Ook bleken de kosten van storingen in een alarmerend tempo te stijgen. Uit de Global Data Protection Index van 2018 bleek dat wereldwijd 41 procent van de organisaties te maken had met downtime, met geschatte gemiddelde kosten van 526.845 dollar (ongeveer 426.650 euro) per organisatie.

Volgens Dell zijn er een aantal handvatten waar organisaties zich aan vasthouden. De top vijf oplossingen waar bedrijven in investeren bestaat uit cloud-native applicaties (58 procent); kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (53 procent); software-as-a-service (SaaS) applicaties (51 procent); 5G en cloud edge-infrastructuur (49 procent); en Internet of Things/endpoint-oplossingen (36 procent). Deze oplossingen worden echter vaak ook gezien als een bron van meer complexiteit, bijvoorbeeld als er oplossingen uit meerdere gebieden tegelijk worden toegepast.

Cloud

Organisaties kiezen volgens Dell het liefst voor een combinatie van verschillende cloudbenaderingen bij het implementeren van nieuwe bedrijfstoepassingen en het beschermen van workloads, zoals containers en cloud-native- en SaaS-toepassingen. Het onderzoek toont aan dat organisaties kiezen voor public cloud/SaaS (43 procent), hybrid cloud (42 procent) en private cloud (39 procent). Omdat steeds meer gegevens naar, door en rond edge-omgevingen worden verplaatst, zeggen veel respondenten dat cloudgebaseerde back-ups de voorkeur hebben, waarbij 62 procent de private cloud en 49 procent de public cloud gebruikt.