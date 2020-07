Fortinet koopt Opaq Networks. Het wil zijn netwerkbeveiliging versterken en dit cloud security-bedrijf moet Fortinet helpen in de beveiliging van zowel lokale kantoren als datacenters.

Dankzij de aankoop van Opaq is het mogelijk om een compleet Secure Access Service Edge-platform te bieden, ook wel SASE genoemd. Tegen CRN zegt executive vice president of products John Maddison erover: “Door Opaq toe te voegen zijn we aanzienlijk meer flexibel wanneer het gaat om waar en hoe klanten beveiliging willen toevoegen. We hadden al het meest volledige SASE-aanbod, maar nu kunnen we onze klanten meer flexibiliteit bieden.”

Opaq

Dat komt omdat het aanbod van de securityleverancier vanaf nu verder reikt dan slechts in een kantoor of in een datacenter. Het wordt nu mogelijk om die veilige oplossingen toe te passen op de cloud. De cloud is al jaren een steeds populairder wordend gegeven, maar dankzij de pandemie is de wereld er nog meer gebruik van gaan maken. Zeker nu het minder makkelijk is om dingen op een locatie fysiek te implementeren.

In het SASE-platform van Fortinet wordt binnenkort Zero Trust-toegang toegevoegd. Dat wordt vaak gebruikt bij bedrijven die al het inkomend en uitgaand verkeer als ‘onbetrouwbaar’ bestempelen. Een verschil tussen intern en extern netwerk is er dan niet meer. De gegevens worden bovendien veel strikter gemonitord. Veel bedrijven stappen hier steeds meer op over, juist door de cloud, meent Maddison.

CyberSponse

Het is in ieder geval een interessante toevoeging na de aankoop van CyberSponse. Deze securityprovider werd ruim een half jaar geleden gekocht door Fortinet en helpt security-teams efficiënter werken en beter met incidenten om te gaan.