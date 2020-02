Fortinet lanceert FortiGate 1800F voor datacenters

De FortiGate 1800F is ontwikkeld om grote ondernemingen te helpen om snel en veilig te innoveren. Volgens Fortinet is het een ‘next generation firewall’ met mogelijkheden voor de hoge capaciteits- en performance-eisen voor cruciale bedrijfsprocessen.

De meeste firewalls presteren volgens Fortinet niet snel genoeg om interne segmentatie mogelijk te maken. De FortiGate 1800F biedt om die reden meerdere 40G-interfaces. Grote ondernemingen kunnen daarmee hun netwerk in segmenten verdelen om grip te krijgen op interne beveiligingsrisico’s. De FortiGate 1800F kan zich volgens het bedrijf bovendien op slimme en automatische wijze aanpassen aan gesegmenteerde gebruikers, apparaten en applicaties, zowel on premise en in de cloud.

De IPsec-encryptie van de 1800F is krachtiger dan bij voorgaande apparaten, om bedrijven te helpen aan snellere verbindingen met IaaS– en SaaS-diensten in de cloud. Ook moet de nieuwe oplossing blinde vlekken elimineren, doordat er gebruik wordt gemaakt van TLS 1.3, wat volgens Fortinet zorgt voor volledig inzicht in al het versleutelde en onversleutelde netwerkverkeer.

Ook zegt Fortinet beveiliging van diensten binnen hybride omgevingen verbeterd te hebben. Organisaties die gebruikmaken van een grote virtual services-architectuur kunnen services en applicaties daarmee flexibeler inzetten om productiever te zijn.

Ondersteuning voor AI en machine learning

Verder is er ondersteuning voor simulaties op basis van AI en machine learning om voor snellere onderzoeksresultaten te zorgen. Farmaceutische bedrijven kunnen bijvoorbeeld met minder risico de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen meten of sneller nieuwe medicijnen ontwikkelen. Deze simulaties gaan samen met de overdracht van enorme datasets met soms een omvang van 1 TB. De kracht van de 1800F stelt onderzoeksorganisaties volgens Fortinet in staat om big data-analyses uit te voeren en data (zoals tekst) te verwerken met ongekend hoge snelheden.