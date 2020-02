Fortinet maakt FortiOS 6.4 beschikbaar, focus op automatisering

Fortinet heeft de nieuwe versie van besturingssysteem FortiOS beschikbaar gemaakt, versie 6.4. De release komt met 350 nieuwe features, waarbij er een stevige focus is op automatisering en het uitbouwen van integraties.

In het besturingssysteem is nu meer kunstmatige intelligentie (AI) te vinden. Hiermee wil Fortinet automatische preventie en detectie van cyberbedreigingen en incidentrespons bieden, door meerdere FortiOS-onderdelen van een update te voorzien.

Onder meer aan analytics-dienst FortiAnalyzer is AI toegevoegd, maar ook aan bijvoorbeeld de nieuwe oplossing FortiSOAR. Deze dienst verzamelt automatisch aanvullende contextuele informatie en data om incidentrespons te verbeteren. Daarnaast biedt FortiSOAR dossierbeheer voor coördinatie en samenwerking tussen security-teams en begeleide incidentrespons. Bedrijven kunnen aankloppen bij Fortinet voor bewaking en incidentrespons op afstand, iets wat handig is in het geval van onderbezette security-teams.

Daarnaast breidt Fortinet met de nieuwe release een aantal integraties uit. Zo moet het bijvoorbeeld beter Office 365 kunnen beschermen, dankzij een integratie met FortiMail en FortiCASB. Network Access Control-oplossing FortiNAC krijgt eveneens een update, door verbeterde inzichten te bieden in Linux-hardware.

Nieuwe appliance

Fortinet heeft de afgelopen dagen meerdere nieuwe oplossingen en diensten aangekondigd. Het bedrijf had oorspronkelijk een groot gebruikersevenement gepland staan, maar besloot het te annuleren wegens zorgen rond het coronavirus. De geplande aankondigingen gingen echter wel door, waaronder de FortiGate 40F. Dit is een SD-WAN-appliance voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Tip: Fortinet wil het hele bedrijfsnetwerk domineren