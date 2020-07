Security-onderzoekers krijgen speciale iPhones voor fouten iOS

Apple wil graag dat zijn software en hardware goed is dichtgetimmerd, zodat het veilig is voor aanvallen van buitenaf. Hiervoor heeft het uiteraard een leger security-experts in dienst, maar het zoekt ook hulp van buitenaf. Zo geeft het bedrijf beveiligingsonderzoekers aangepaste iPhones. Hiermee kunnen ze fouten in iOS vinden.

Op deze iPhones kan software worden geïnstalleerd die toegang krijgt tot de volledige data op de telefoon, schrijft VentureBeat. Ze zijn verspreid nadat Apple vorig jaar beloofde met deze telefoons te komen. Een jaar is vrij lang en dat zorgde voor klachten bij Apple. Nu kunnen specialisten echter eindelijk iPhones gebruiken die net even anders zijn dan normaal. Deze zijn niet zodanig dichtgetimmerd dat ze hun werk niet goed kunnen uitvoeren.

iPhones gekraakt

Tenminste, het is niet zo dat er absoluut geen data uit een iPhone te halen valt, want het is de Amerikaanse CIA al gelukt. Naar welke onderzoekers de speciale iPhones zijn gegaan is nog onbekend, evenals het aantal telefoons dat in omloop is.

De telefoon komt wel met een opdracht. Onderzoekers moeten beloven dat ze Apple op de hoogte brengen als er inderdaad gaten in de beveiliging worden geconstateerd. Sterker nog: ze moeten Apple ook een bepaalde tijd geven om het probleem al dan niet te bevestigen en een patch uit te brengen.

Apple wil niet alle geheimen van iOS prijsgeven: het heeft eerder al een bedrijf aangeklaagd omdat het een emulatie van iOS aanbood. Dat was in de ogen van Apple een inbreuk op het copyright. Die zaak loopt nog.