Apple onthult iOS 14 met veel nieuwe functies

Apple kondigt officieel iOS 14 aan tijdens de online-editie van zijn ontwikkelaarsevenement WWDC. De nieuwste versie van het besturingssysteem krijgt onder andere App Clips, nieuwe Apple Maps-functies en een slimmere Siri.

Een nieuwe toevoeging aan het besturingssysteem is de App Library die alle geïnstalleerde applicaties automatisch combineert en organiseert in een duidelijke overzicht. Het wordt mogelijk om widgets toe te voegen aan het beginscherm, zoals weerberichten of sportuitslagen. Gebruikers kunnen gemakkelijk de grootte, de vorm en de weergave veranderen. Widgets kunnen ook toegevoegd worden aan een Smart Stack, een functie die gedurende de dag door jouw widgets bladert om nuttige updates te tonen.

Siri is nog slimmer

Siri krijgt er veel nieuwe functies bij waaronder een compactere interface. Wanneer gebruikers Siri oproepen, verschijnt er een gekleurde bal aan de onderkant van het scherm. De AI-assistent kan ook complexe vragen beantwoorden en kent 20 keer zoveel feiten dan in de vorige versie van iOS. Het is ook mogelijk om Siri te vragen om een spraakbericht te sturen, en de dicteerfunctie gebruikt dezelfde stemherkenning AI als Siri.

Siri’s taal AI wordt gebruikt in de Translate-applicatie die machine learning gebruikt om in real-time te vertalen tussen 11 verschillende talen. Als je offline bent, kan je deze functie nog steeds gebruiken.

Apple Maps

Apple Maps krijgt een nieuwe gidsfunctie, waarmee gebruikers locaties in de buurt kunnen zien die door andere mensen zijn aangeraden. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers ook bookmarks toevoegen van hun favoriete locaties. Daarnaast worden er fietsroutes toegevoegd. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen rekenen op een nieuwe functie waarmee iOS 14 vertelt waar je oplaadstations kan vinden.

De iPhone krijgt ook picture-in-picturevideo, waardoor het mogelijk is voor gebruikers om een video te bekijken terwijl ze andere apps gebruiken.

In de vernieuwde Berichten-app kunnen gebruikers gesprekken vastzetten die zij belangrijk vinden. Deze gesprekken verschijnen als grote cirkels bovenaan de app. Groepsgesprekken hebben in-line antwoorden waardoor gebruikers kunnen reageren op een antwoord zonder het groepsgesprek vol te spammen. Je kan ook personen in een antwoord taggen om hun aandacht te krijgen.

App Clips

App Clips zijn kleine, pop-up apps die gebruikt kunnen worden voor kleine taken zonder de volledige applicatie te moeten downloaden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een QR-code te scannen in een restaurant om een menu-applicatie te openen om te bestellen en te betalen. Zodra de transactie of de handeling voorbij is, verdwijnt deze pop-up applicatie. Deze App Clips zijn kleiner dan 10MB en zijn terug te vinden in de App Library.

In juli wordt de eerste publieke bèta van iOS 14 bekendgemaakt en in het najaar wordt het besturingssysteem naar verwachting dan ook echt uitgebracht.