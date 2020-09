Zscaler breidt Zero Trust Exchange uit met meer databescherming

Zscaler komt met nieuwe databeschermingsfuncties voor het Zero Trust Exchange-platform. Dit om de verbinding tussen gebruikers, devices en applicaties veiliger te laten verlopen.

Met Zero Trust Exchange heeft Zscaler een cloud-native platform in huis dat gebouwd is op een Secure Access Service Edge (SASE)-framework. Met SASE wordt over het algemeen gewezen op een mix netwerk- en security-technologieën om bedrijven van veilige toegang te voorzien. Hierbij kan je onder andere denken aan firewall-functionaliteit en DNS-beveiliging.

Nieuwe functionaliteit

Het platform wordt nu uitgebreid met een aantal vernieuwing. Ten eerste is er Zscaler Cloud Access Security Broker (CASB), dat moet resulteren in veilige toegangscontrole en reporting voor duizenden SaaS-applicaties. Hiermee kunnen organisaties shadow IT en cloudgebruik beheren, om te voorkomen dat data blootgesteld wordt en te voldoen aan standaarden als GDPR.

Daarnaast zijn er vernieuwde Cloud Security Posture Management (CSPM)-mogelijkheden voor SaaS-applicaties. Deze functionaliteit identificeert en verhelpt misconfiguraties in software, zoals Office 365. Op die manier moeten datalekken voorkomen worden.

Tot slot is er nieuwe Cloud Browser Isolation-functionaliteit. Het betreft een broker tussen de gebruiker en applicatie. Gebruikers krijgen veilig toegang tot web content, door de browser content te renderen in een geïsoleerde omgeving. Door het aanvalsoppervlak te minimaliseren, wordt gevoelige informatie beschermd van web-gebaseerde malware.

Zscaler noemt Zero Trust Exchange het grootste cloud security-platform ter wereld, iets wat het met de vernieuwing verder wil versterken. Het platform verwerkt meer dan 120 miljard transacties per dag en detecteert zo’n 100 miljoen bedreigingen per dag.

