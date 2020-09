Barracuda breidt CloudGen WAN uit met personal remote access

Barracuda Networks breidt zijn CloudGen WAN-dienst uit met functionaliteit voor personal remote access. Dit moet de risico’s die VPN-verbindingen met zich mee kunnen brengen elimineren en zo veiliger mobiel en thuiswerken mogelijk maken.

Met de personal remote access-functionaliteit kunnen medewerkers op afstand rechtstreeks verbinding maken met CloudGen WAN gateways die in Microsoft Azure Virtual WAN hubs draaien. De gebruikers loggen hierbij met behulp van multi-factor authenticatie (MFA) in op de Microsoft Azure Virtual Directory. Daarbij worden automatisch specifieke gebruiker/applicatie policies toegepast en afgedwongen.

Gebruikers krijgen hierdoor alleen toegang tot de applicaties waar ze volgens het beveiligingsbeleid en de policies toegang tot hebben. De toegang wordt alleen verleend op een need-to-know basis en met de laagst mogelijke privileges, waarbij de beleidsregels zeer gedetailleerd kunnen worden ingesteld.

Perimeter-bescherming

Daarnaast creëert de oplossing een op basis van software gedefinieerde buitengrens waar geautoriseerde gebruikers alleen toegang krijgen tot specifieke applicatie. Dit in plaats van toegang tot het hele netwerk. Het verlaagt de risico’s voor het netwerk, voor de applicaties en uiteindelijk voor de hele business.

Alternatief voor VPN-verbindingen

Barracuda ziet de nu uitgebrachte personal remote access-functionaliteit als een vervanging voor het ‘implicit trust model’ van traditionele VPN-oplossingen. In dit model hebben gebruikers die via VPN-verbindingen zijn ingelogd meestal automatisch toegang tot alle applicaties op het netwerk. Daarbij worden de regels op alle gateways en sites van een organisatie over de hele wereld door de CloudGen WAN service afgedwongen.

Nieuwe industriële appliances

Naast de personal remote access voor de CloudGen WAN-oplossing komt Barracuda ook met twee nieuwe CloudGen WAN appliances voor industriële omgevingen; de CloudGen WAN T93 en CloudGen WAN T193 met glasvezelconnectiviteit. Hiermee worden, volgens Barracuda, de connectiviteit en beveiliging van CloudGen WAN uitgebreid naar industriële omgevingen.

Barracuda CloudGen WAN is sinds juli 2020 beschikbaar. De nieuwe personal remote access functionaliteit komt later dit jaar beschikbaar. De CloudGen WAN-appliances voor industriële omgevingen zijn per direct beschikbaar.